Znamy wyniki testów Sapphire Radeon RX 6700 XT NITRO+

W sieci znalazły się wyniki testów karty graficznej w benchmarku 3DMark. Dzięki temu wiemy, jak wypada w porównaniu z innymi układami.

RX 6700 XT NITRO+ to edycja karty graficznej AMD przygotowana przez Sapphire. Producent dołożył do niej jeden wiatraczek, dodał podświetlenie RGB oraz zmienił kilka elementów, m.in. wzmocnił tylną płytę. Oprócz NITRO+ będzie także dostępna karta PULSE, mająca dwa wiatraczki. Jeśli chodzi o NITRO+, karta ta została przetestowana na platformie z procesorem AMD Ryzen 9 5900X, jednak niestety - nie podano informacji na temat pozostałych elementów. Wypada zatem przyjąć, że był to mocny sprzęt, czyli taki, jaki zazwyczaj używany jest do testowania najnowszych podzespołów.

RX 6700 XT wyposażono w 2560 rdzeni CUDA, czyli mniej, niż ubiegłoroczną RX 6800 XT - ta posiada ich dokładnie 4608. Niedawno pokazywałem jej wyniki w benchmarkach Vulkan oraz OpenCL - jednak była to karta od AMD. Tutaj mamy wariant od Sapphire, którego wyniki prezentujemy w tabelce poniżej wraz z porównaniem z innymi układami.

W przecieku, z którego pochodzą wyniki, możemy przeczytać, że nowa karta AMD będzie o 5% szybsza od RTX 3070 przy benchmarkach DX11. Bardziej jednak interesowałoby nas porównanie z kartami Nvidia, obsługującymi ray tracing oraz DX12. Zapewne takie wkrótce się pojawią. Póki co RX 6700 XT NITRO+ jawi się jako solidny średniak. Bez rewelacji, ale też nie jest źle.

Źródło: VideoCardz