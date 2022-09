Znana i lubiana funkcja w końcu wraca w iOS 16! Niestety mamy też złe wieści, bo nie każdy ją dostanie

iPhone X zmienił wiele rzeczy w telefonach Apple. Wprowadził nowy design, po raz pierwszy pojawił się notch i obsługa gestami. Jednak zniknęła też wtedy mała, lubiana funkcja, którą Apple w końcu przywróciło w iOS 16. Niestety, nie pojawi się ona we wszystkich kompatybilnych telefonach.

Spis treści

Jednym z najważniejszych elementów naszego telefonu w codziennym użytkowaniu jest jego bateria. Nawet jeśli mamy piękny ekran i potężny procesor, nic nam po nich, gdy nie ma energii do ich zasilania. Ze względu na to warto wiedzieć dokładnie, jak bardzo naładowana jest nasza bateria. Dzięki temu bez trudu możemy oszacować, jak długo jeszcze podziała nasz telefon i czy powinniśmy podłączyć go już do ładowania.

Niestety dla użytkowników iPhone'ów od czasu premiery iPhone'a X nie było to takie proste. Ze względu na konieczność zaoszczędzenia miejsca po wprowadzeniu notcha, firma zdecydowała się na usunięcie wskaźnika procentowego naładowania baterii. Niestety, od tego czasu, mimo wielu próśb użytkowników, funkcja ta pozostawała niedostępna. Na szczęście zmieniło się to wraz z premierą systemu iOS 16.

Zobacz również:

Jak włączyć procentowy wskaźnik naładowania baterii w iOS 16?

Użytkownicy iOS 16 w końcu mogą zobaczyć dokładny wskaźnik naładowania baterii w swoich telefonach. Co prawda funkcja ta nie jest domyślnie włączona po aktualizacji, jednak uruchomienie jej jest bardzo proste. Oczywiście w pierwszej kolejności musimy zaktualizować nasz telefon do iOS-a 16. Po tej aktualizacji, wystarczy wejść w Ustawienia, a następnie znaleźć menu Bateria. Na samej górze listy powinniśmy zobaczyć opcję Procent Baterii. Wystarczy przesunąć ten przełącznik a wskaźnik pojawi się w górnym, prawym rogu naszego ekranu.

Nie wszystkie telefony dostaną starą-nową funkcję

Niestety wygląda na to, że nie wszyscy użytkownicy iPhone'ów będą mogli cieszyć się z powracającej funkcji. Podobnie jak w przypadku wersji Beta systemu, przełącznik Procent Baterii nie pojawia się w opcjach użytkowników kilku popularnych modeli: iPhone'a XR, iPhone'a 11, iPhone'a 12 mini oraz iPhone'a 13 mini.

Wygląda na to, że brak tego przełącznika jest świadomą decyzją Apple. Według naszych informacji, spowodowane jest to dwoma czynnikami. W przypadku wersji mini - chodzi o zbyt mała powierzchnię obok notcha. Apple uznało, że powiększony wskaźnik baterii nie będzie się tam mieścił i zakłóci estetykę systemu. Z kolei iPhone XR i iPhone 11 dysponują wyświetlaczami LCD, których rozdzielczość nie jest tak dobra jak w przypadku innych telefonów Apple. Firma z Cupertino uznała, że nowy wskaźnik baterii będzie zbyt rozpikselowany na wyświetlaczach tych modeli.

Wygląda więc na to, że nowy wskaźnik baterii trafi na te iPhone'y: