Znane aplikacje na Androida, które pozwolą wykraść twoje hasło

Posiadacze urządzeń z systemem Android są szczególnie narażeni na ataki cyberprzestępców. Mogą oni wykraść bardzo wrażliwe dane. Pokazujemy jak to robią i jak się przed tym uchronić.

Spis treści

Istota problemu

Zdaniem Check Point Software - międzynarodowego dostawcy oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa, wiele znanych aplikacji Androida wciąż naraża swoich użytkowników na utratę poufnych danych. Jest to spowodowane tym, że twórcy korzystają z przestarzałych zabezpieczeń i funkcji, które oferuje Google. Pozornie, nawet system wydawania recenzji może być częściowo niebezpieczny dla naszego konta.

Play Core

Nieaktualna wersja biblioteki Play Core to istna gratka dla hakerów. Jest to narzędzie autorstwa Google, które udostępnia użytkownikom wiele funkcji na Androida. Ogólne szacunki mówią o tym, że z tego zasobu korzysta ok. 13% wszystkich aplikacji w sklepie Play. Mimo ciągłych aktualizacji i szybkiego reagowania na pojawiąjące się problemy, wielu twórców nie dostosowuje się do polityki amerykańskiego giganta.

Problem małych i dużych firm

Nie tylko niewielcy przedsiębiorcy mają kłopot. Wśród tych, którzy nie radzą sobie z cyberprzestępczością są takie giganty jak Microsoft czy Booking.com. W chwili obecnej to w interesie użytkownika jest, by zainwestować w odpowiednie narzędzia, które uchronią go od nieszczęśliwych zdarzeń.

