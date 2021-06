Znany leakster z ostrzeżeniem od Apple!

Bardzo wiarygodny leakster, znany jako Kang, a także kilku innych nieokreślonych leaksterów, podobno otrzymali ostrzeżenia od prawników reprezentujących Apple.

Według postów na koncie Weibo Kanga, Apple niedawno zlecił kancelarii prawnej do wysyłania listów upominawczych do kilku leaksterów. List rzekomo upominał, że nie wolno ujawniać informacji o niewydanych projektach Apple, ponieważ może to dać konkurentom firmy cenne informacje i "wprowadzać w błąd klientów, ponieważ to, co jest ujawnione może nie być dokładne." Podobno Apple przechwycił zrzuty ekranu z konta Weibo Kanga jako dowód, gdzie mówił o problemach, jakich doświadczył podczas używania iPhone'a, o dacie wydania produktu i o sugestiach dotyczących zakupu. Kang postanowił wydać swoją osobistą opinię na temat sytuacji.

Nigdy nie opublikowałem nieujawnionych zdjęć produktu, a także nie sprzedałem swoich informacji na temat urządzeń Apple.

Kang zasugerował, że będzie od teraz usuwał niektóre poprzednie posty na mediach społecznościowych i wyraził potrzebę "tonowania" postów o Apple, ponieważ "mówienie będzie kontrolowane." Argumentował, że nie wprowadził w błąd konsumentów i powiedział także, że jest to jego prawem, aby móc dzielić się swoim odczuciami na temat użytkowania iPhone'a. Na koniec dodał:

Firma nie powinna ingerować w moje konto Weibo.

Kang ostrzegł również innych blogerów:

Jeśli nie chcecie spowodować sobie problemów... to nie publikujcie niczego, czego Apple nie chce powiedzieć opinii publicznej. Nawet jeśli nie podpisaliście żadnej umowy... uważają, że jest to naruszenie i nadużycie informacji handlowych.

