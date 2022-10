Znasz Teams? Teraz pojawi się również Teams Premium

Popularny komunikator internetowy doczeka się wersji płatnej. Czym będzie różnić się od zwykłej?

Microsoft Teams to komunikator, który zyskał szaloną popularność w trakcie pandemii COVID-19. Używało go - i w niektórych przypadkach wciąż używa - dziesiątki szkół, firm oraz organizacji. A już w lutym pojawi się Teams Premium, czyli Teams w wersji płatnej. Ile będzie kosztować abonament - tego nie podano, ale wiadomo, że tylko w tej wersji znajdą się użyteczne funkcje, jakich próżno szukać w darmowej, czyli powszechnie używanej przez wszystkich.

Oczywiście budzi to największe zainteresowanie. Wiemy, że do części zadań zostanie zaprzęgnięta sztuczna inteligencja, która nie tylko zajmie się transkrypcją w czasie rzeczywistym, ale także pozwoli na zapisanie spotkania, więc jeśli spóźnisz się na nie - będzie można odtworzyć przegapiony czas. Oznaczy także momenty, w których użytkownik został wymieniony przez rozmówców. Ogólnie wszystko zorganizowane jest tak, aby niczego nie przegapić. Awatary użytkownik będą mogły wykonywać rozmaite gesty, a administrator będzie mógł rozsadzać je w audytorium - co np. pomoże zebrać wszystkich członków zespołu w jednym rzędzie (zrzut ekranu powyżej).

Fot.: Microsoft

Ponadto pojawią się liczne usprawnienia w aspekcie organizacji i zarządzania spotkaniami. Liczba możliwych reakcji zostanie powiększona aż o 800. Wprowadzone zostaną również gotowe odpowiedzi - coś podobnego do tego, co zna każdy użytkownik Gmaila. Zamiast ręcznie pisać, będzie można wybrać najlepiej pasującą jednym kliknięciem.

Wprowadzenie nowości nie nastąpi hurtowo - będą pojawiać się w kolejnych aktualizacjach Teams, zaczynając od listopada b.r., a koniec zaplanowanych ulepszeń nastąpi w drugiej połowie 2023 roku. Choć jak znam życie, w międzyczasie producent wynajdzie kilka nowych pomysłów.

Źródło: Microsoft