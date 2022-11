Znów pokochałem FPS-y, a to wszystko dzięki Call of Duty: Modern Warfare 2

Moja przygoda z grami typu FPS sięga początku XX wieku. Od tamtej pory w gatunku wiele się zmieniło, moje ciepłe uczucia nieco wygasły, aby teraz ponownie wybuchnąć pełną siłą.

Spis treści

Pamiętam jak około 20 lat temu rozpoczynałem swoją przygodę ze strzelankami. Wówczas na mojej liście top of the top królowały takie pozycje jak Medal of Honor: Allied Assault, Soldier of Fortune, SHOGO: Mobile Armor Division czy pierwsze Call of Duty. Kilka kolejnych odsłon Call of Duty czy Battlefielda także było mi bardzo bliskich, jednak z czasem zacząłem odstawiać ten gatunek nieco na bok na rzecz innych tytułów.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Teraz jednak moja miłość do "strzelanek" wróciła ze zdwojoną mocą, a to wszystko dzięki Call of Duty: Modern Warfare 2. Infinity Ward wykonało kawał świetnej roboty i stworzyło jedną z najlepszych gier 2022 roku.

Zobacz również:

Call of Duty: Modern Warfare 2 - galeria zdjęć

Call of Duty: Modern Warfare 2 - galeria zdjęć ( ) × Call of Duty: Modern Warfare 2 - galeria zdjęć (1 z 10) Call of Duty: Modern Warfare 2 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Call of Duty: Modern Warfare 2 - galeria zdjęć (2 z 10) Call of Duty: Modern Warfare 2 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Call of Duty: Modern Warfare 2 - galeria zdjęć (3 z 10) Call of Duty: Modern Warfare 2 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Call of Duty: Modern Warfare 2 - galeria zdjęć (4 z 10) Call of Duty: Modern Warfare 2 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Call of Duty: Modern Warfare 2 - galeria zdjęć (5 z 10) Call of Duty: Modern Warfare 2 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Call of Duty: Modern Warfare 2 - galeria zdjęć (6 z 10) Call of Duty: Modern Warfare 2 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Call of Duty: Modern Warfare 2 - galeria zdjęć (7 z 10) Call of Duty: Modern Warfare 2 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Call of Duty: Modern Warfare 2 - galeria zdjęć (8 z 10) Call of Duty: Modern Warfare 2 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Call of Duty: Modern Warfare 2 - galeria zdjęć (9 z 10) Call of Duty: Modern Warfare 2 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Call of Duty: Modern Warfare 2 - galeria zdjęć (10 z 10) Call of Duty: Modern Warfare 2 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Kampania

Kampanie w grach, które stawiają przede wszystkim na rozgrywki sieciowe przyzwyczaiły nas już do tego, że często były średnim, nawet wręcz zbędnym dodatkiem do całej gry. W przypadku Modern Warfare 2 absolutnie nie mogę tego powiedzieć. Opowieść fabularna została świetnie zaprojektowana i napisana. Mamy tu do czynienia z bardzo filmową narracją. Płynne przejścia pomiędzy cutscenkami i właściwą rozgrywką zostały zrealizowane w mistrzowski sposób. Nie ma tu miejsca na nudę. Fakt, kampania dla pojedynczego gracza jest bardzo krótka, tak jak w przypadku poprzednich odsłon Call of Duty, jednak jest pełna i tak wypełniona akcją, że po jej zakończeniu nie ma się wrażenia pustki i niedosytu. Zróżnicowanie lokacji, bohaterów, uzbrojeniu i sposobu przechodzenia konkretnych misji sprawiło, że całość udało mi się zakończyć tak na prawdę w ciągu dwóch posiedzeń przed konsolą. Miałem wrażenie, jakbym oglądał doskonale zrealizowany film wojenny, w którym to ja gram główną rolę. Nie przeszkadzały mi w tym nawet dość dziwaczne nowości w postaci craftingu, jakiego możemy doświadczyć pod koniec gry. Infinity Ward wzniosło się na wyżyny swoich możliwości i zaserwowało nam kampanię wojenną z prawdziwego zdarzenia.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Multiplayer

Jednak esencją całej rozgrywki w Modern Warfare 2 są rozgrywki sieciowe. Spędziłem w nich do tego momentu minimum kilkadziesiąt godzin, łącznie z wersją beta. Mam nieodparte wrażenie, że powoli uzależniam się od Modern Warfare 2. Mam 15 minut wolnego czasu w oczekiwaniu na wyjście? Czemu w takim razie nie rozegrać sobie jednego meczu w trybie szybkiej gry.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Na temat poszczególnych trybów rozpisałem się szerzej w moich wrażeniach z bety Modern Warfare 2. Od momentu grania we wczesną wersję niewiele się zmieniło. Moimi ulubionymi nadal pozostał deathmatch, deathchmatch drużynowy oraz inwazja. Kiedy mam więcej czasu, zazwyczaj wybieram tą ostatnią opcję, bo mogę się poczuć jak żołnierz na polu bitwy. Tutaj panuje absolutny chaos. Nie raz zdarzało się, że krótko po respawnie, w teoretycznie bezpiecznym miejscu dosięgała mnie kula wrogiego snajpera. Nie mam tutaj oczywiście żalu do twórców, że nie stworzyli bezpiecznych stref. Takich na wojnie nie ma. Co więcej, mapy zostały skonstruowane w taki sposób, że bardzo duże znaczenie ma taktyczne podejście do walki.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Call of Duty: Modern Warfare 2 - gra roku 2022?

Takiego werdyktu jeszcze podjąć nie mogę z kilku względów. Przed nami jeszcze kilka premier. Na horyzoncie majaczy m.in. świetnie zapowiadające się Callisto Protocol, które może zmieść konkurencję. Co więcej, w ciągu ostatnich 10 miesięcy na rynku pojawiło się tak dużo świetnych gier, że ostatecznie wybór może być bardzo trudny. Na pewno jednak wiem, że Modern Warfare 2 jest bardzo mocnym kandydatem i znajdzie się w mojej ścisłej czołówce najlepszych tytułów. Wiele na plus może też zmienić premiera Warzone 2, która jest zaplanowana na 16 listopada i będzie bardzo mocno z Modern Warfare 2 połączona.

Już teraz jednak mogę powiedzieć to, że Modern Warfare 2 sprawiło, że znów pokochałem FPS-y. Aktualnie nie wyobrażam sobie dnia, żeby nie rozegrać choćby jednego meczu w trybie dla wielu graczy. Infinity Ward dziękuję, bo to dzięki Wam wróciła do mnie werwa młodego chłopaka, który z zapałem chce wracać na pole bitwy.