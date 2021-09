Zobacz ISOCELL HP1 Samsunga - pierwszy czujnik 200 MP w smartfonie!

Samsung w końcu ujawił ISOCELL HP1 - pierwszą matrycę 200 MP w aparacie smartfona. Czy zobaczymy go w Galaxy S22?

Od dłuższego już czasu mogliśmy obserwować pojedynek Xiaomi i Samsunga o to, który producent jako pierwszy umieści w swoim smartfonie aparat oferujący 200 MP rozdzielczość. Wszystko wskazuje na to, że wygra go koreański producent.

Samsung w końcu oficjalnie przedstawił światu ISOCELL HP1, pierwszy czujnik w aparacie smartfona, który oferuje użytkownikowi 200 MP rozdzielczość. Zainstalowano w nim technologię dynamicznego łączenia pikseli, która automatycznie dopasuje rozdzielczość zdjęcia w oparciu o oświetlenie. Producent zaprezentował także drugi czujnik: ISOCELL GN5, charakteryzujący się 50 MP rozdzielczością.

Fot. Samsung

Jakie nowe rozwiązania zaoferuje nam nowy aparat? Wykorzystuje on technologię ChameleonCell. Pozwoli ona na połączenie 16 pikseli w jeden, tworząc zdjęcia w rozdzielczości 12.5 MP. Natywny rozmiar pikseli w matrycy to 0,64 μm. Po połączeniu każdy z nich będzie miał rozmiar 2,56 μm. Tak jak wspomnieliśmy, czujnik będzie w stanie dopasować rozmiar zdjęcia w zależności od oświetlenia. Możliwym będzie więc tworzenie zdjęć w rozdzielczości 50 MP, w których 4 połączone piksele osiągną rozmiar 1.28µm. Będziemy mogli także nagrywać filmy w 8K w 30 klatkach na sekundę! Nagrywanie 4K do tej pory ograniczone było w większości urządzeń do 30, lub 60 klatek. ISOCELL HP1 umożliwi nam nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K w nawet 120 fps'ach!

ISOCELL GN5 charakteryzuje się rozdzielczością 50 MP z pikselami 1,0 μm. Czujnik wykorzystuje technologię Dual Pixel Pro, która pozwoli na tworzenie zdjęć w słabym świetle. Połączy ona cztery piksele w jeden, tworząc zdjęcie w rozdzielczości 12,5 MP. Podobnie jak ISOCELL HP1 umożliwi nagrywanie filmów 8K w 30 klatkach na sekundę oraz 4K w 120 fps.

Oba nowe sensory są udostępnione przez Samsunga do testowania, a pierwszych smartfonów w nie wyposażonych możemy spodziewać się w 2022 roku.

