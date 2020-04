Zobacz News Bar i inne nowości w Windows 10

Nowy build Windows 10 dla uczestników programu Insider pokazuje nam nowe elementy, jakie znajdą się w systemie. Zobacz, czego można się spodziewać w przyszłości.

Spis treści

Windows 10 Insider build 19603 jest dostępny w szybkim kręgu (Fast Ring). Wprowadzone w nim nowości nie są przeznaczone dla konkretnej wersji systemu - mogą pojawić się po najbliższej dużej aktualizacji lub po kolejnej, a nawet później w tym lub przyszłym roku. Jednak kto korzysta z programu Windows Insider, ma okazję już teraz sprawdzić ich działanie w praktyce.

Microsoft News Bar

Microsoft odświeżył swoją aplikację prezentującą wiadomości. Jej nazwa została zmieniona z dotychczasowej Microsoft News na Microsoft News Bar. Obecna wersja (oznaczona jako beta) to przede wszystkim nowe źródła wiadomości dla użytkowników anglojęzycznych. Microsoft korzysta teraz z takich, jak The Washington Post, The New York Times, itp. Dzięki temu wszystkie wiadomości, którymi żyje świat, zgromadzone są wygodnie w jednym miejscu, należy jednak zauważyć, że część z nich wyświetlana jest w zakładce "Informacje" przeglądarki Edge.

Aby korzystać z Microsoft News Bar, nie musisz być uczestnikiem programu Windows Insider - aplikację w wersji beta można pobrać z Microsoft Store. Zwraca uwagę możliwość dostosowania newsów - można je ustawić tak, aby nie wyświetlały grafik, a sam tekst, albo samo zdjęcie z towarzyszeniem tytułu newsa. Microsoft zapowiada, że w przyszłości poszerzy swój serwis informacyjny o pogodę i sport.

Ulepszone mechanizmy oczyszczania dysku

Nie wiadomo jeszcze, co konkretnie zostało zmienione w tej znanej funkcji, jednak producent zapewnia, że będzie ona teraz dokładniejsza oraz ma wyświetlać rekomendacje związane z usuwaniem zbędnych plików. Użytkownik będzie mógł z nich skorzystać lub po prostu je zignorować. Przy rekomendacjach zostaną wyświetlone informacje, ile miejsca na dysku zyska się dzięki usunięciu plików z wybranego folderu. W sumie nie jest to jakaś wielka nowość, ale może być konkurencyjnym rozwiązaniem dla programów do optymalizacji, które usuwają z dysków zbędne pliki.

Wsparcie dla plików Linux

W Eksploratorze Windows pojawił się pingwinek, będący oficjalną "twarzą" dystrybucji Linux. Nazywa się Tux, zaś jego pojawienie się oznacza wsparcie dla plików z tego otwartego systemu. Było on już dostępne wcześniej, ale teraz kliknięcie na pingwina sprawi, że zostaną wyświetlone wszystkie dostępne na maszynie pliki dla danej dystrybucji. Dla osób korzystających z Linuxa będzie to bardzo wygodne rozwiązanie.

Wsparcie dla formatu Canon CR3

Ostatnia warta uwagi nowość to wprowadzenie wsparcia dla używanego przez aparaty fotograficzne marki Canon formatu CR3. Nie pojawi się jednak osobny rodzaj plików - obsługa CR3 została dodana do mechanizmów odpowiedzialnych z rozszerzenie .raw