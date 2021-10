Zobacz "Sonic. Szybki jak błyskawica"! Film jest dostępny już dzisiaj!

Kolejną z piątkowych premier Netflix jest "Sonic. Szybki jak błyskawica

Już dziś na Netflixie możemy obejrzeć film Sonic. Szybki jak błyskawica. Film jest oczywiście oparty na popularnej serii gier o niezwykle szybkim jeżu. Zobaczcie jego zwiastun poniżej:

Sonic. Szybki jak błyskawica to aktorska komedia przygodowa, oparta na przebojowej grze wideo (franczyza Sega), której akcja skupia się na pewnym siebie, nieco bezczelnym niebieskim jeżu. Na ekranie zobaczymy (głównie złe) przygody Sonika z całym skomplikowaniem życia na Ziemi, które właśnie zaczyna wieść u boku swego nowo poznanego przyjaciela – człowieka – Toma Wachowskiego. Sonic i Tom łączą siły, by powstrzymać działania dr. Robotnika, który pragnie schwytać jeża i użyć jego niezwykłych mocy, by przejąć kontrolę nad światem.

Głosu najpopularniejszemu jeżowi na świecie użyczył Ben Schwartz (Parks and recreation, Siły kosmiczne, Wywiad ze słońcem narodu). W obsadzie znajdziemy też takich aktorów i aktorki jak Jim Carrey (Maska, Bruce Wszechmogący, Truman Show), James Mardsen (X-Men, Westworld, Kamerdyner), Adam Pally (Happy Endings, Iron Man 3, Do zaliczenia) oraz Neal McDonough (Raport mniejszości, Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie, Puls miasta). Za reżyserię odpowiedzialny jest Jeff Fowler, który do tej pory tworzył jedynie animacje: The Goon, Gopher Broke.

Zobacz również:

Sonic. Szybki jak błyskawica

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia

: Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia Reżyseria : Jeff Fowler

: Jeff Fowler Scenariusz : Patrick Casey, Josh Miller

: Patrick Casey, Josh Miller Gatunek : przygodowy

: przygodowy Obsada : Ben Schwartz, Jim Carrey, James Mardsen, Adam Pally, Neal McDonough, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Tom Butler

: Ben Schwartz, Jim Carrey, James Mardsen, Adam Pally, Neal McDonough, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Tom Butler Data premiery: 29 października

Zobacz także: "Armia złodziei" Zacka Snydera już dostępna! Zobacz, gdzie obejrzeć!