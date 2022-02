Zobacz Xiaomi Redmi K50 Pro na pierwszych renderach!

Czy to najtańszy smartfon z nowym chipem Snapdragon 8 Gen 1?

Zaledwie kilka dni temu chiński producent zaprezentował swoje najnowsze urządzenie z serii Redmi K50 oraz jego gamingową wersję Redmi K50 Gaming Edition. Dzisiaj natomiast otrzymujemy pierwsze informacje na temat kolejnego przedstawiciela tej serii, czyli modelu Redmi K50 Pro.

Pierwsze rendery oraz niektóre szczegóły specyfikacji technicznej smartfona zostały przekazane przez portal zuotons.ae, a pochodzą one od jednego z najdokładniejszych leaksterów o smartfonach z Androidem, czyli Steve Hemmerstoffera, który publikuje na Twitterze jako @OnLeaks.

Smartfony Redmi przyzwyczaiły nas już, że oferują bardzo wiele przy zachowaniu bardzo atrakcyjnych cen. Możemy to zaobserwować także w przypadku Redmi Note 11, które już dzisiaj trafia do otwartej sprzedaży w Polsce. Wygląda na to, że kolejny z przedstawicieli serii Redmi K50 będzie utrzymywał ten trend. Przejdźmy więc do szczegółów.

Tym, co od razu przykuwa uwagę obecność najnowszego procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Jednostka ma być wspierana przez przynajmniej 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128/256 GB wbudowanej pamięci masowej. Podobnie jak inni przedstawiciele tej serii, zapewne będzie pracował pod kontrolą Androida 12 z nakładką MIUI 13.

Urządzenie ma posiadać wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala, który będzie się charakteryzował zakrzywionymi bokami. Przednia kamera znajdzie się w centralnie umieszczonym wycięciu w ekranie. Całości dopełnia obecność baterii o pojemności 4700 mAh oraz superszybkiego ładowania 120 W. Na pleckach znajdziemy zestaw trzech aparatów, z głównym o rozdzielczości 64 MP.

W przeciekach dotychczas pojawiały się informacje o tym, że Redmi K50 Pro ma kosztować około 1700 złotych, jednak spodziewamy się, że jego cena wyniesie nieco więcej. Z niepotwierdzonych informacji dowiadujemy się także, że powinien trafić na półki sklepowe w połowie obecnego roku.

