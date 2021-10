Zobacz film Małe kobietki z Emmą Watson - premiera na Netflixie

Dziś na platformie Netflix udostępniony zostaje film na licencji o tytule "Małe kobietki", który z pewnością zaciekawi fanów dramatów.

Film ”Małe kobietki” w reżyserii Grety Gerwig oparty jest na powieści autorstwa Louisa May Alcott. Jest to co prawda film melodramatyczny, jednak również wyjątkowo romantyczny. Produkcja wybija się na tle innych ze względu na poruszanie tematyki prokobiecej. To, co tylko podkreśla wyjątkowość filmu to fakt, że został wyróżniony statuetką Oscara w 2020 roku za najlepszy kostium dla Jacqueline Durran. W rolach głównych: Saoirse Ronan („Nostalgia anioła”), Emma Watson (seria "Harry Potter”), Florence Pugh („Lady M.”), Eliza Scanlen („Ostre przedmioty”), Laura Dern („Twin Peaks”) oraz Timothée Chalamet („Tamte dni, tamte noce”).

fot. Netflix

Akcja filmu dzieje się w Ameryce w latach sześćdziesiątych XIX wieku. W domostwie zwanym Orchard House od pokoleń mieszka rodzina Marchów. Głową rodziny przez okres wojny secesyjnej jest matka, Marmee. Kobieta wyraźnie wyprzedza mentalnie swoją epokę, bo swoim córkom wpaja idee, które dziś nazywamy feministycznymi. Namawia je do wybierania własnej drogi w życiu.

Małe kobietki

reż. Greta Gerwig

Młoda pisarka, która usiłuje iść własną drogą w latach 60. XIX wieku, powraca do trudnych, lecz pełnych miłości czasów spędzonych z trzema siostrami i przyjacielem.

Reżyser: Greta Gerwig

Greta Gerwig Obsada: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dem, Timothée Chalamet, Tracy Letts, Bob Odenkirk, Chris Cooper, Meryl Streep

Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dem, Timothée Chalamet, Tracy Letts, Bob Odenkirk, Chris Cooper, Meryl Streep Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Uczuciowy, Pogodny

Uczuciowy, Pogodny Kategoria wiekowa: 7+

