Zobacz gry, które okazały się hitem w tym roku

Koniec 2021 roku zbliża się wielkimi krokami. Czas na wielkie podsumowanie ostatnich 12 miesięcy w branży gamingowej. Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem, najlepszych gier wydanych w 2021.

W tym roku mierzyliśmy się z wieloma problemami jeśli chodzi o branżę gamingową. Kilka premier zostało przełożonych, zdarzyły się też tytuły, które mimo szumnych zapowiedzi okazały się co najmniej średnie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymaliśmy jednak sporo produkcji, które po prostu trzeba znać. Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem najlepszych gier 2021 roku.

Forza Horizon 5

Data premiery - 9.11.2021

- 9.11.2021 Platformy - PC, Xbox One, Xbox Series X

Playground Games zapowiadało Forza Horizon 5 jako największą, najładniejszą i najbardziej rozbudowaną grę z serii. Twórcy spełnili wszystkie swoje obietnice i podarowali nam produkcję prawie doskonałą. Festiwal w Meksyku zachwyca swoim rozmachem, a krajobrazy, które możemy podziwiać zapierają dech w piersiach. Jest to zdecydowanie jedna z najlepszych gier, jakie pojawiły się w ostatnim czasie.

Hades

Data premiery - 13.08.2021

- 13.08.2021 Platformy - Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5

Hades co prawda zadebiutował na PC w 2020 roku, jednak kilka miesięcy temu do tego cudownego, mitologicznego świata mogli wkroczyć także gracze konsolowi. Hades zapewnia świetną, doskonale opowiedzianą historię. Postaci, które spotykamy na swojej drodze są bardzo wyraziste i szybko zapadają w pamięć. Rozgrywka została skonstruowana w ten sposób, że potrafi przez wiele godzin zatrzymać przed ekranem. Nie zliczę, ile razy w myślach wypowiedziałem zdanie "jeszcze jedna rundka".

Psychonauts 2

Data premiery - 25.08.2021

- 25.08.2021 Platformy - PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4

Psychonauts 2 zebrało świetne recenzje na całym świecie. Na uznanie zasługuje przede wszystkim świat oraz barwne przedstawienie postaci. Twórcom udało się opowiedzieć historię dostosowaną do współczesnych realiów, przy czym nie zatracili klimatu znanego nam z pierwowzoru. Double Fine stworzyło produkcję, która ma realne szanse na zdobycie tytuły Gry Roku.

Age of Empires 4

Data premiery - 28.10.2021

- 28.10.2021 Platformy - PC

Age of Empires 4 to gra, na którą fani strategii czekali z utęsknieniem. Twórcom udało się zachować ducha kultowej już, drugiej odsłony gry. Najnowsza część Age of Empires jest także nie lada gratką dla wielbicieli historii. Deweloperzy postarali się, aby wszystkie wydarzenia w grze jak najlepiej oddawały realia historyczne. Age of Empires 4 może nie należy do gier najładniejszych, jednak rekompensuje to doskonała grywalność oraz mechanika.

Far Cry 6

Data premiery - 7.10.2021

- 7.10.2021 Platformy - PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5

W Far Cry 6 Ubisoft zaprosił nas do dużego, pięknego, ale także niebezpiecznego świata. Najnowsza odsłona serii zachwyca pod wieloma względami. Twórcy słyną z tego, że obok opowiadanych przez nich historii nie da się przejść obojętnie. Podobnie jest w tym przypadku. Dopełnieniem są wyraziste postaci, piękna grafika oraz czysta przyjemność płynąca z rozgrywki.

Marvel's Guardians of the Galaxy

Data premiery - 26.10.2021

- 26.10.2021 Platformy - PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch

Marvel's Guardians of the Galaxy jest jednym w największych faworytów do otrzymania tytuły Gry Roku. Uruchamiając tę grę możemy być pewni, że będziemy mieć do czynienia ze świetnie opowiedzianą historią, okraszoną charakterystycznym dla tego uniwersum humorem. Co więcej, twórcom udało się stworzyć niemal doskonały system walki. Gra po prostu sprawia przyjemność i trudno się od niej oderwać.

Deathloop

Data premiery - 14.09.2021

- 14.09.2021 Platformy - PC, PS5

Akcja Deathloop osadzona jest w alternatywnej rzeczywistości 1963 roku. Trafiamy na wyspę Blackreef na której doszło do anomalii czasowej. Już na początku brzmi ciekawie. Twórcom udało się w doskonały sposób wykorzystać temat manipulowania czasem, który jest także jednym z elementów rozgrywki. Co więcej, Arkane stworzyło świetną historię oraz bohaterów, którzy na długo zapadają w pamięć. Deathloop nie jest kolejną grą, którą możemy przejść z zamkniętymi oczami. Docenia i punktuje kreatywne rozwiązania, dzięki czemu możemy bawić się z nią jeszcze lepiej.

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Data premiery - 2.09.2021

- 2.09.2021 Platformy - PC

W tym roku nie mieliśmy zbyt wielu okazji, żeby zagrać w dobrą grę RPG. Na szczęście Pathfinder: Wrath of the Righteous broni tego gatunku w doskonały sposób. Znajdziemy tutaj wszystko to, co jest potrzebne dobrej grze fabularnej. Doskonale opowiedziana, wielowątkowa historia oraz wyraziste postaci sprawiają, że wyruszamy na przygodę, z której nie chcemy wracać. Mamy tutaj do czynienia z bardzo rozbudowanym systemem RPG oraz tworzenia i rozwoju postaci. Jesteś fanem aktywnej pauzy lub walki turowej? Mamy doskonałą wiadomość. Możesz zdecydować, w jaki sposób toczyć pojedynki. Grając w Pathfinder: Wrath of the Righteous przypominają się czasy, kiedy spędzaliśmy dziesiątki godzin z klasycznymi grami RPG i zawsze było mało.

Resident Evil Village

Data premiery - 7.05.2021

- 7.05.2021 Platformy - PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5

Resident Evil Village określany jest jednym z najlepszych horrorów od lat i jedną z najlepszych części serii w historii. Twórcom udało się połączyć stary styl zagadek wraz z akcją, którą poznaliśmy w nowszych odsłonach. Na uznanie zasługują szczególnie historia oraz klimat, który wprost wylewa się z ekranu i głośników, ponieważ ścieżka dźwiękowa jest fenomenalna. Jedno zdanie należy także zagwarantować Lady Dimitrescu, która już teraz stała się wręcz ikoną gamingowego horroru.

It Takes Two

Data premiery - 26.03.2021

- 26.03.2021 Platformy - PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5

Coraz rzadziej zdarza się, żeby gry były tworzone typowo z myślą o wspólnej, kanapowej rozgrywce. Twórcy It Takes Two postanowili w ten sposób poprowadzić fabułę. Całą grę przechodzimy wraz z drugą osobą. Mechanika gry została stworzona do kooperacji, co więcej, jest to uzasadnione fabularnie. It Takes Two wygląda przepięknie i opowiada doskonałą, ujmującą historię. Nikogo nie powinno dziwić, że tytuł ten został nominowany do nagrody Gra Roku.

Chivalry 2

Data premiery - 8.06.2021

- 8.06.2021 Platformy - PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5

Chivalry 2 opiera się głównie na potyczkach z żywymi przeciwnikami. Torn Banner Studios udało się stworzyć jedną z najlepszych gier sieciowych od lat. Znajdziemy tutaj doskonały system walki, gdzie starcia są niezwykle krwawe i brutalne, a doskonała oprawa graficzna pozwala zobaczyć wszystko z najmniejszymi detalami. Jeśli lubicie rozgrywkę sieciową, Chivalry 2 zdecydowanie jest dla was.