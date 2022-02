Zobacz, jak Cyberpunk 2077 wygląda na PS5 i Xbox Series X

CD Projekt RED zaprezentował obszerne materiały z Cyberpunk 2077 w wersji na konsole nowej generacji.

Na tę chwilę czekaliśmy od dawna. CD Projekt RED nareszcie pokazał, jak Cyberpunk 2077 będzie wyglądać na konsolach nowej generacji. Na samym początku streama twórcy postanowili pokazać nam zapis rozgrywki z konsol PS5 oraz Xbox Series X.

Co prawda jakość grafiki nie przewyższa tego, co mogą zaoferować nam najmocniejsze konfiguracje komputerów osobistych, jednak w tym przypadku najważniejsza jest płynność i stabilność. No i oczywiście brak błędów, które po premierze mocno dawały się graczom we znaki.

Na pewno gra jeszcze mocniej wykorzysta moc nowych konsol. Na co jeszcze możemy liczyć? Na pewno będzie to wsparcie dla ray tracingu, możliwość gry w 4K i skrócone czasy ładowania. Zobacz, jak Cyberpunk 2077 wygląda na najnowszych konsolach.

Next-gen patch Cyberpunk 2077 oraz patch 1.5 są już dostępne do pobrania.

Twórcy skupili się mocno na poprawie elementów, które we wcześniejszej wersji nie do końca się sprawdzały. Gruntownej przebudowy doczekało się drzewko umiejętności. Część z nich została usunięta, pojawiły się nowe a niektóre zostały poprawione. Poprawy doczekała się również sztuczna inteligencja przeciwników. O wiele łatwiej będzie także gospodarować budżetem, m.in. za wykonane misje otrzymamy więcej pieniędzy a niektóre rzeczy staną się po prostu tańsze. Co więcej, w trakcie rozgrywki będziemy mogli także zmieniać wygląd swojej postaci. Chcąc tego dokonać, wystarczy, że wejdziemy do mieszkania i staniemy przed lustrem.

Jeśli zastanawiasz się, jakie nowości pojawią się dla poszczególnych platform, zobacz poniższą planszę, która dokładnie przedstawia, które elementy trafią do konkretnych systemów.

A tak prezentuje się tabela wydajności na PS5 i Xbox Series X.

Twórcy udostępnili także darmową wersję próbną Cyberpunk 2077. Każdy, kto zdecyduje się na zakup gry, będzie mógł przenieść swoje postępy do pełnej wersji.

