Zobacz jak „Góra” z Gry o Tron testuje maszyny oblężnicze

Fani strategii długo czekali na ten dzień - dziś świętujemy premierę Age of Empires 4. Z okazji tego wydarzenia twórcy gry postanowili zaprosić do promocji tytułu Hafþóra Júlíusa Björnssona - lepiej znanego jako "Góra" z Gry o Tron.

fot. Microsoft

Hafþór Júlíus Björnsson to jeden z najsilniejszych ludzi na ziemi - nic zatem dziwnego, że siłacza dostrzegli i zatrudnili producenci serialu Gra o Tron. Wcielał on się tam w postać Gregora Clegane'a, lepiej znanego jako "Góra". Choć produkcja HBO to mocna fantastyczna opowieść, to jednak oparta na średniowiecznych tradycjach. Nic zatem dziwnego, że twórcy Age of Empires 4 - studia Relic Entertainment oraz World's Edge, zaprosili do promocji tytuły właśnie Björnssona.

Aktor i siłacz został poproszony o dość niecodzienną czynność, a konkretnie test trebusza - popularnej i powszechnej w swoich czasach maszyny oblężniczej. Jak "gigant" z Islandii poradził sobie z tym zadaniem? To możecie zobaczyć na materiale opublikowanym przez Microsoft.

Zobacz również:

Age of Empires 4 zadebiutowało dzisiaj, wyłącznie na PC. Jeśli zastanawiacie się nad kupnem gry, to zachęcamy do przeczytania naszej recenzji.

