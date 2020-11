Zobacz jak Wiedźmin 3 wygląda na Xbox Series X

Wiedźmin 3: Dziki Gon to wysłużony już tytuł, ale wciąż posiada wielu sympatyków. Gra może niebawem otrzymać drugie (a może nawet trzecie?) życie, dzięki ulepszonej wersji na Xbox Series X i PlayStation 5.

Jeśli lubicie od czasu do czasu powrócić do swoich ulubionych gier, to wydaje się, że Xbox Series X będzie dla was idealnym sprzętem. Usługa Game Pass, a także wsteczna kompatybilność sięgająca pierwszej generacji Xboxa sprawi, że na ilość gier nie będziecie mogli narzekać. Co więcej, większość z nich, nawet bez dodatkowych aktualizacji od twórców, na konsoli Microsoftu będzie wyglądać i działać lepiej.

Moc konsoli Xbox Series X we wstecznej kompatybilności postanowił pokazać nam YouTuber - rubhen925, który opublikował obszerny gameplay z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Co tu dużo pisać, o takiej wersji marzył każdy konsolowiec. Wszystko działa płynnie i szybko, a co najważniejsze, ekrany ładowania praktycznie nie istnieją. Zresztą, zobaczcie to sami.

Co istotne, powyższa rozgrywka pochodzi z wersji gry na Xbox One ogrywanej na Xbox Series X we wstecznej kompatybilności. Jak będzie wyglądał prawdziwy next-genowy Wiedźmin, przekonamy się dopiero w przyszłości. Przypomnijmy, że studio CD Projekt RED zapowiedziało ulepszoną wersję gry przeznaczoną na konsole nowej generacji - PlayStation 5 i XSX. Potwierdzono już, że będziemy mogli liczyć na znaczne usprawnienia audio-wizualne, w tym pełne wsparcie dla technologii Ray Tracing. Posiadacze gry Wiedźmin 3: Dziki Gon otrzymają ulepszone wersje za darmo.

