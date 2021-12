Zobacz jak Yennefer i Jaskier opowiadają o kulisach 2 sezonu Wiedźmina!

Przedstawiciele platformy Netflix podzielili się krótkim wideo, na którym widać Anyę Chalotrę oraz Joeya Nateya opowiadających o szczegółach z planu kontynuacji "Wiedźmina". Fani muszą to obejrzeć!

"Wiedźmin" to amerykańsko-polski serial, który jest adaptacją cyklu książek fantasy autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Tytułowy wiedźmin, to w rzeczywistości Geralt z Rivii, którego codziennością jest zabijanie potworów. Akcję produkcji osadzono w inspirowanej średniowieczem krainie znanej jako Kontynent. Premiera drugiego sezonu produkcji odbyła się 17 grudnia, więc twórcy udostępnili materiał dodatkowy, który ma przybliżyć fanom, co się działo za kulisami powstawania kontynuacji.

Joey Batey (Jaskier) i Anya Chalotra (Yennefer) opowiadają o kulisach serialu Wiedźmin. Zdradzą najtrudniejsze i najzabawniejsze momenty z planu drugiego sezonu oraz opowiedzą o zmianach, które zaszły w ich bohaterach.

Serial "Wiedźmin" jest dostępny do obejrzenia na platformie Netflix. Jesteś ciekaw jak oglądać produkcje na Disney+? Sprawdź nasz poradnik dostępny tutaj.

