Zobacz, jak działa ładowanie magnetyczne od realme

Realme przygotwuje się do premiery nadchodzącej ładowarki magnetycznej MagDart oraz smartfona o nazwie Flash. Para ma zadebiutować już jutro (3 sierpnia) ale przed tym wielkim ogłoszeniem, redakcja XDA Developers udostępniła bliższe spojrzenie na działanie tych dwóch urządzeń. Co ciekawe, co raz więcej producentów kieruje się w stronę rozwijania swoich rozwiązań dotyczących ładowania. Niedawno Oppo, a teraz także i Huawei rozwijają swoje patenty.

Krótkie demo pokazuje nam szybkie ładowanie za pomocą ładowarki magnetycznej realme MagDart, która uzupełnia baterię telefonu z 18% do 25% w ciągu zaledwie trzech minut. Pełne ładowanie od 0 - 100% ma zająć mniej niż godzinę.

Oddzielny obraz ujawnia więcej szczegółów na temat prędkości ładowania i pojemności baterii, ale nie możemy wywnioskować z tego zbyt wiele, być może z wyjątkiem, że bateria jest podzielona na dwa ogniwa. Realme wcześniej zapowiedziało, że ich nadchodząca ładowarka MagDart będzie podobno ponad 4 razy potężniejsza od ładowarki Apple MagSafe.

