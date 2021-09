Zobacz jak prezentuje się multiplayer w Call of Duty Vanguard

Call of Duty Vanguard nie kryje przed nami już żadnych tajemnic. Sprawdź, jak prezentuje się gameplay i co wiemy na temat trybu multiplayer.

Call of Duty Vanguard (fot. Activision)

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, otrzymaliśmy dzisiaj nie tylko prezentację rozgrywki z trybów multiplayer w Call of Duty Vanguard, ale również mnóstwo nowych informacji na temat sieciowej rozgrywki w najnowszej odsłonie CoD-a.

Twórcy zapowiadają, że tryb sieciowy Vanguard już w dniu premiery otrzyma największą ilość zawartości w historii serii. Składać się na to będzie m.in. 20 zróżnicowanych map, rozsianych po ikonicznych lokacjach z całego świata. Co więcej zadbano o zaawansowany system zniszczeń, co ma spowodować, że konkretna mapa będzie będzie się zmieniać w trakcie rozgrywki i pozwoli na bardziej taktyczne podejście do zmagań (np. likwidacja przeciwnika poprzez wyburzenie ściany, za którą się chowa).

W CoD Vanguard czeka na nas również kilka zróżnicowanych trybów zabawy, w tym wyjątkowo rozbudowany moduł poświęcony zombie. Co więcej, twórcy postanowili trochę namieszać w rozgrywce i zaoferują nam dodatkowo trzy style zabawy: tactical, assault i blitz. Pierwszy z nich sprawi, że w wybranym przez nas trybie będzie mniej graczy co ma sprawić, że gracze będą bardziej taktycznie podchodzić do starć, a "każdy strzał ma mieć znaczenie". Blitz z kolei to walka na pełną skalę z największą liczbą graczy, gdzie wszędobylski chaos sprawi, że możemy nawet nie zauważyć kto nas pokonał.

Tryb multiplayer w CoD Vanguard przywróci operatorów, którzy teraz będą odgrywać wyjątkowo istotną rolę. Każdy z nich będzie posiadał własną historię, wyjątkowy wygląd, animacje, a nawet umiejętności.

Przy okazji dowiedzieliśmy się również, że nie zabraknie silniej integracji pomiędzy Call of Duty Warzone z Vanguard. Warzone jeszcze w tym roku otrzyma zupełnie nową mapę (Pacfica) inspirowaną drugą wojną światową. Nie zabraknie również nowych broni i operatorów inspirowanych tamtym okresem.

Call of Duty Vanguard trafi do sprzedaży 5 listopada na PC, PS4, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Xbox One.

