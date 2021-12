Zobacz krótką rozmowę Jennifer Lawrence i Leonardo DiCaprio

Jennifer Lawrence oraz Leonardo DiCaprio, którzy odgrywają główne role w "Nie patrz w górę", opowiadają o jednej z bardziej poruszających scen filmu.

"Nie patrz w górę" to amerykański film wyreżyserowany przez Adama McKaya. Fabuła opowiada o studentce astronomii Kate Dibiasky i jej profesorze dr Randall Mindy, którzy odkrywają, że po systemie słonecznym krąży kometa. Problem w tym, że znajduje się ona na kursie kolizyjnym z Ziemią. Do zderzenia komety z Ziemią zostało tylko sześć miesięcy, a opanowanie 24-godzinnego cyklu obiegu informacji i przyciągnięcie uwagi zafascynowanej mediami społecznościowymi opinii publicznej, zanim będzie za późno, okazuje się szokująco komicznym doświadczeniem. Co trzeba zrobić, by świat po prostu spojrzał w górę? Twórcy udostępnili materiał dodatkowy, który ma przybliżyć fanom, co się działo za kulisami powstawania jednej z najbardziej poruszających scen produkcji.

fot. NIKO TAVERNISE/NETFLIX

Jak przekazać informacje o końcu świata? Aktorzy Jennifer Lawrence i Leonardo DiCaprio omawiają scenę z porannego programu z filmu Nie patrz w górę. Ujęcie po ujęciu.

Nie patrz w górę

reż. Adam McKay

Dwójka astronomów szturmuje media, aby ostrzec ludzkość przed zmierzającą w stronę Ziemi zabójczą kometą. Problem w tym, że mało kogo to obchodzi.

Reżyseria: Adam McKay

Scenariusz: Adam McKay, David Sirota

Obsada: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Maryl Streep, Care Blanchett, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothee Chalamer, Ariana Grande, Scott Mescudio, Michael Chiklis, Melanie Lynskey, Himesh Patel, Tomer Sisley, Paul Guilfoyle, Robert Joy

Gatunek: Dramat, Komedia, Sci-Fi

Kategorie: O nietypowej tematyce, Prowokacyjny, Błyskotliwy, Mroczny, Prześmiewczy

Kategoria wiekowa: 16+

