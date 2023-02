Zobacz największy laptop na świecie. Waży 45 kg

Choć producenci laptopów idą w miniaturyzację, ktoś postanowił podejść do tematu odwrotnie i stworzyć największy laptop na świecie.

Takiego laptopa nie da się kupić w sklepie. W handlu trafisz co najwyżej na model 23-calowy. A gdyby tak zamiast niego mieć ekran 43", czyli wielkości standardowego telewizora? Sympatyczna para Evan i Katelyn, która prowadzi swój kanał na YouTube, postanowiła stworzyć takie właśnie urządzenie. I powiodło im się znakomicie, choć wymagało to sporego nakładu pracy. Jednostką centralną stał się mini komputer Intel NUC 11, do tego dodano między innymi klawiaturę Redragon K605, a całość umieszczono w drewnianej obudowie.

Proces montażu, a potem korzystania z urządzenia pokazuje poniższy filmik. Laptop waży dokładnie 45,3 kg, więc raczej nie da rady zabrać go ze sobą w plecaku. Dla porównania - w chwili obecnej najcięższy laptop świata to 21-calowy Acer Predator 21X, mający wagę 8 kg. W tym przypadku tyle waży sam wyświetlacz. Oczywiście mamy tu do czynienia z ciekawostką DIY, jednak być może zainspiruje to kogoś do stworzenia własnego urządzenia?

