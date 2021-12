Zobacz nowości Netflix na styczeń 2022 roku. "Ozark" powraca!

Netflix nie próżnuje i już dziś prezentuje nowości na pierwszy miesiąc 2022 roku. Wśród premier znajdzie się między innymi czwarty sezon serialu "Ozark"!

Coraz szybciej odliczamy dni do rozpoczęcia 2022 roku. Oczekiwanie na Nowy Rok umilił nam Netflix, który zaprezentował nowości, przygotowane z myślą o pierwszym miesiącu przyszłego roku.

Jedną z największych nowości będzie niewątpliwie premiera czwartego sezonu serialu Ozark. Już 22 stycznia będziemy mogli obejrzeć jego pierwszą cześć.

Przejdźmy jednak do początku. Już w Nowy Rok w ofercie Netflix pojawi się klasyczny film z Robertem De Niro w roli głównej, czyli Taksówkarz z 1976 roku. Tego samego dnia będziemy mogli obejrzeć pierwszy sezon serialu Power Rangers Dino Fury. Cztery dni później swoje premiery będą miały serial Zbuntowani oraz polski film Jak pokochałam gangstera.

W kolejnym tygodniu pojawi się gratka dla miłośników gier z serii Dota. 6 stycznia zadebiutuje animacja Dota: Dragon's Blood: Księga 2, a także druga część serialu Klub. 7 grudnia to dzień premiery dramatu Matka/Android z Chloe Grace Moretz w roli głównej. Także w tym tygodniu z trzecim sezonem powróci serial Undercover.

14 stycznia to dzień dla fanów serialu After Life. Tego dnia udostępniony zostanie jego trzeci sezon, a tydzień zostanie zakończony premierą trzeciej edycji Too Hot to Handle. W kolejnych dniach zadebiutuje także thriller szpiegowski Monachium: W obliczu wojny, który opowie o próbach powstrzymania Hitlera przed rozpętaniem drugiej wojny światowej. 25 stycznia będziemy mogli natomiast obejrzeć pierwszy odcinek trzeciego sezonu Snowpiercera. Kolejne odcinki będą natomiast pojawiały się co tydzień.

Miesiąc zakończymy premierą serialu science fiction Wybrana oraz Ciekawymi pytaniami Jonathana van Nessa. Całości dopełnia utrzymane w cyberpunkowym stylu anime The Orbital Children oraz animacja Angry Birds: Letnie szaleństwo.

