Zobacz projekt IKEA w Paryżu

Firma wymyśliła bardzo ciekawy i przydatny obecnie projekt.

La Sieste to projekt IKEA, w którym kilku rowerzystów przewoziło kapsuły do spania. Można było w nich się zdrzemnąć podczas jazdy po ulicach Paryża.

Z myślą o tym, że pandemia zmieniła nasz stosunek do snu i wiele osób na całym świecie doświadcza problemów ze snem w wyniku kwarantanny, IKEA postanowiła wesprzeć ludzi i zorganizowała specjalny projekt. Od 30 sierpnia do 3 września po ulicach Paryża jeździły rowery z kapsułami z łóżkami w środku, w których ludzie mogli się zdrzemnąć przed powrotem do pracy.

Kapsuła była wyposażona w meble IKEA - materac, poduszki, prześcieradła, kołdry, zasłony i ramę łóżka. Pasażerowie mieli również możliwość zaciemnienia kapsuły IKEA La Sieste zasłonami. Jedyne, co trzeba było zrobić, żeby wziąć udział w projekcie to opublikować post na swoich profilach w mediach społecznościowych, wspominając @IKEAfrance na Instagramie lub na Twitterze z hashtagiem lasiesteIKEA. Jednorazowa podróż trwała nie dłużej niż 30 minut.

