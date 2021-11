Zobacz robota, który pisze wiersze i tworzy dzieła sztuki

Wysoce realistyczny robot Ai-Da został stworzony przez Aidana Mellera w Oxfordzie, w środkowej Anglii. Jest to pierwszy na świecie ultrarealistyczny humanoidalny robot-artysta. W piątek odbyła się pierwsza publiczna prezentacja poezji napisanej przez robota za pomocą algorytmów.

Wydarzenie miało miejsce w Muzeum Ashmolean Uniwersytetu Oksfordzkiego jako część wystawy upamiętniającej 700. rocznicę śmierci Dantego. Wiersz powstał jako odpowiedź na "Boską Komedię", którą Ai-Da przeczytała w całości. Dzięki temu robot mógł wykorzystać swoje algorytmy, aby zainspirować się i stworzyć własne dzieło.

Wiersz został opisany przez Mellera jako "głęboko emocjonalny", zawiera on następujący wers w języku angielskim:

We looked up from our verses like blindfolded captives

Sent out to seek the light; but it never came

A needle and thread would be necessary

For the completion of the picture.

To view the poor creatures, who were in misery

That of a hawk, eyes sewn shut.