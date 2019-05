Zobacz więcej z GP

Wyprawa górskim szlakiem, przełęcze, potoki, gęste lasy. Nocne eskapady i biwakowe survivale. Wędrówki z przyjaciółmi i samotne przecieranie szlaków. Istnieje mnóstwo powodów, dla których warto jest podjąć wyzwanie. Wyzwaniem dla GP stało się stworzenie niezawodnego źródła energii, którego moc i długa żywotność nie pozwoli Wam zgubić się w ciemnościach. Energii, która umożliwi Waszym urządzeniom działanie za każdym razem, gdy będziecie ich potrzebować, a w czasie dłuższych wypraw - która pozwoli Wam zachować łączność telekomunikacyjną o wiele dłużej.

Wyjątkowe chwile to niewątpliwie moment, którego częścią chcemy być za każdym razem, ale naszym celem i zadaniem jest towarzyszenie Wam także w codziennych czynnościach - niemniej ważnych, bo tworzących część życia. Elektronika jest nieodłącznym elementem każdego domu. Urządzenia zasilane prądem tak bardzo wpisały się w zadania, które wykonujemy każdego dnia, że stały się po prostu niezbędne i jednocześnie niemal niezauważalne. To dlatego czasem zapominamy, że żywotność przedmiotów codziennego użytku nie jest nieograniczona, a nagły brak ich zasilania może być niemiłą niespodzianką i sporym problemem. W trosce o to, by zminimalizować takie ryzyko GP Batteries stworzyło produkty, których jakość pozwala na swobodne korzystanie z urządzeń zasilanych energią bez obaw o ich wydajność. Dzięki temu możecie skupić się na eksplorowaniu terenu, naprawie auta, czy znalezieniu zagubionej części ulubionej zabawki swojego dziecka. Ponieważ chcemy, żebyście zobaczyli o wiele, wiele więcej.

Latarki w podróży

O tym, że latarki są częścią niezbędnego wyposażenia każdego, kto planuje podróż i spędzanie czasu na łonie natury, nie trzeba przekonywać nikogo. Jaki model wybrać? Które funkcjonalności najlepiej sprawdzą się w realizacji naszych planów? A może zabrać kilka różnych rodzajów tego przenośnego oświetlenia?

Nie ma jednego, uniwersalnego modelu latarki. Różnice w budowie i funkcjach, przeznaczenie, upodobania użytkowników – wszystko to warunkuje wybór najodpowiedniejszego dla siebie asortymentu.

Zacznijmy od latarek czołowych. Te kompaktowe, lekkie, ekonomiczne, wygodne i niezastąpione zawsze tam, gdzie potrzebujemy wolnych rąk urządzenia zdobyły już rzeszę fanów na całym świecie. Dlaczego? Ponieważ są doskonałym towarzyszem wszelkich aktywności ruchowych (np. joggingu), bo fanom outdoorowych aktywności zapewnią widoczność w każdych, nawet najbardziej wymagających okolicznościach, dopasowując rodzaj i natężenie światła do specyfiki wykonywanych czynności. Montowane na głowie umożliwiają swobodne rozbijanie obozowiska po zmroku, znalezienie zagubionych elementów dziecięcych zabawek wysypanych z plecaka, czy bezproblemowe czytanie książek w najwygodniejszym, lub najbardziej nieoczywistym miejscu. Wmontowane czujniki ruchu, zastosowanie trybu nocnego, odporność na wodę, czy możliwość ręcznego sterowania natężeniem światła poprzez ruch dłoni sprawia, że latarki te cieszą się wciąż rosnącym zainteresowaniem.

Klasyka nigdy jednak nie wychodzi z mody. Miłośnicy ręcznych latarek także mogą cieszyć się coraz lepszymi i ciekawszymi pod względem funkcjonalności modelami. W odróżnieniu od latarek czołowych, ręczne pozwalają na w pełni kontrolowane kierunkowanie wiązki światła. Zasilane bateriami, albo akumulatorami, ładowalne, wielozadaniowe, wyposażone w kilkupoziomowe jasności, solidne, wytrzymałe i odporne na upadki, a jednocześnie lekkie i poręczne. Wszystko to sprawia, że doskonale spełniają swoje zadania, ułatwiając pracę nie tylko podróżnikom, ale także stróżom prawa, ratownikom, grupom poszukiwawczym czy personelowi wojskowemu.

GP Batteries od lat stale udoskonala technologię i poszerza wiedzę po to, aby tworzyć najwyższej jakości modele latarek, dopasowane do wymagań i spełniające oczekiwania użytkowników. Bez względu więc na to, jaki model latarki wybierzecie, GP zadba o to, żeby perfekcyjnie spełniła zadania, do których zostanie dedykowana.