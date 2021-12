Zobacz zwiastun "The Silent Sea". Kolejny hit na miarę "Squid Game"?

Czy kolejna koreańska produkcja Netflix okaże się hitem? Zobaczcie zapowiedź serialu "The Silent Sea"!

Netflix opublikował dziś zwiastun kolejnej produkcji, która zadebiutuje jeszcze przed końcem roku. The Silent Sea jest koreańskim serialem science fiction z nutką thrillera i horroru. Zobaczcie jego zwiastun już teraz!

Serial przedstawia nam świat, któremu kończą się zapasy wody pitnej. Z tego powodu grupa astronautów oraz astrobiolog muszą dotrzeć do opuszczonej stacji badawczej na powierzchni księżyca i odzyskać z niej kluczowe dla losów ludzkości dane. Ich podróż nie przebiega jednak pomyślnie, a sytuacja, którą zastają w stacji diametralnie różni się od tego, co zostało im przekazane. Prosta misja zmienia się w walkę o przetrwanie. Ich misja odsłoni bowiem najmroczniejsze sekrety księżyca.

Zobacz również:

Premiera pierwszego sezonu serialu będzie miała miejsce dokładnie 24 grudnia! Całość dostępna będzie w ofercie platformy Netflix.

W obsadzie znajdziemy kilku aktorów, którzy wystąpili już w kilku produkcjach Netflix: Lee Sung-wook (Persona), Lee Mu-saeng (Designated Survivor: 60 Days, One Spring Night), Bae Doona (Persona, Kingdom, Stranger) oraz Kim Sun-young (Romance Is a Bonus Book, Crash Landing on You).

"The Silent Sea"

Kraj produkcji : Korea Południowa

: Korea Południowa Twórcy : Park Eun-kyo, Choi Hang-yong

: Park Eun-kyo, Choi Hang-yong Gatunek : science fiction, thriller, sensacyjny

: science fiction, thriller, sensacyjny Obsada : Bae Doona, Gong Yoo, Lee Joon, Kim Sun-young, Lee Mu-saeng, Lee Sung-wook

: Bae Doona, Gong Yoo, Lee Joon, Kim Sun-young, Lee Mu-saeng, Lee Sung-wook Data premiery : 24 grudnia 2021

: 24 grudnia 2021 Kategoria wiekowa: 16+

Zobacz także: "Niewybaczalne" - nowy film z Sandrą Bullock już dostępny! Sprawdź, gdzie obejrzeć!