Zobacz zwiastun "To była ręka Boga" - oto włoski kandydat do Oskara

Włoski kandydat do nagrody dla najlepszego filmu międzynarodowego już wkrótce pojawi się w ofercie Netflix!

To była ręka Boga już w przyszłym miesiącu zostanie udostępniony abonentom Netflix. Dzisiaj natomiast opublikowany został jego zwiastun, który możecie zobaczyć poniżej:

Film przedstawia historię młodego Fabietto Schisy, osadzoną w niespokojnym Neapolu lat 80. To była ręka Boga to opowieść, w której nieoczekiwane chwile radości, jak przybycie piłkarskiej legendy Diego Maradony, przeplatają się z równie nieoczekiwanymi tragediami. Los rozdaje karty, łzy i śmiech się mieszają, a splot zaskakujących wydarzeń kształtuje przyszłość Fabietto. Sorrentino powraca do domu, aby opowiedzieć najbardziej osobistą ze swoich historii — osnutą wokół losu, rodziny, sportu, kina, miłości i straty.

Produkcja ta została już nagrodzona aż siedmioma nagrodami podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, który odbył się 11 września tego roku. Film zdobył następujące nagrody: Najlepszy film włoski, Najlepszy film, Najlepszy aktor, Najlepsza aktorka, Najlepszy debiut aktorski, Wielka Nagroda Jury oraz Nagroda Katolickiej Organizacji Kinematografii i Sztuki Audiowizualnej (SIGNIS).

Reżyserem i scenarzystą filmu jest uznany Paolo Sorrentino. Włoskiego reżysera szersze grono może znać z pracy na planach seriali Młody papież oraz Nowy papież. Jest także reżyserem filmu Wielkie piękno, który otrzymał Oskara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego w 2014 roku.

Film pojawi się w wybranych kinach oraz ofercie platformy Netflix 15 grudnia.

To była ręka Boga

Kraj produkcji : Włochy, Stany Zjednoczone

: Włochy, Stany Zjednoczone Reżyseria : Paolo Sorrentino

: Paolo Sorrentino Scenariusz : Paolo Sorrentino

: Paolo Sorrentino Gatunek : dramat

: dramat Obsada : Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo

: Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo Data premiery: 15 grudnia

