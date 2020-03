Zobaczcie jak prezentują się gry na Xbox Series X, ray tracing robi różnicę

Gears 5, Minecraft i State of Decay: Juggernaut Edition prezentują potencjał jaki kryje się w konsoli Xbox Series X.

Microsoft w ofensywie, inaczej nie można nazwać ostatnich działań amerykańskiego producenta. Dopiero co poznaliśmy kompletną specyfikację nadchodzącej konsoli – Xbox Series X, a już pierwsi dziennikarze otrzymują możliwość obcowania z nią.

You Tuber i fanatyk nowych technologii - Austin Evans, otrzymał możliwość zabawy nową konsolą i podzielił się z nami swoimi wrażeniami. W opublikowanym przez niego materiale możemy podziwiać jak prezentują się w akcji takie gry jak Gears 5 czy Minecraft. Na szczególną uwagę zasługuje tu ray tracking, który powoduje, że obie te produkcje nabierają zupełnie nowego wyrazu.

Warto przy tym wspomnieć, że Xbox Series X zapewni pełną kompatybilność wsteczną ze starszymi generacjami konsol Microsoftu. Oznacza to, że z łatwością uruchomimy produkcje z Xbox One na nowym urządzeniu. Co więcej, gry te będą korzystały z dodatkowej mocy Series X, a więc możemy liczyć nie tylko na ich lepszy wygląd, ale również na płynniejsze działanie czy krótsze czasy ładowania (za sprawą dysku SSD). Jak będzie się to prezentować w rzeczywistości Microsoft pokazał na materiale wideo przedstawiającym State of Decay: Juggernaut Edition.

Na temat Xbox Series X wiemy już niemal wszystko, jedynymi tajemnicami pozostają - cena urządzenia oraz ostateczna data premiery. Włodarze Microsoftu zapewniają, że obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa nie wpłynie na ich plany i konsola dziewiątej generacji powinna zadebiutować pod koniec bieżącego roku. Ostateczną cenę Xbox Series X poznamy prawdopodobnie bliżej dnia debiutu.

źródło: gamesradar.com