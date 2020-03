Zobaczcie jak wygląda Half-Life 2 w VR

Half-Life 2 odtworzono na silniku Half-Life: Alyx.

Pewien sympatyk serii Half-Life - Vect0R, stworzył mod, który odtwarza kultowego już FPS-a na silniku Half-Life: Alyx - Source 2. Co więcej, modyfikacja jest grywalna w pełnym VR.

Autor modyfikacji udostępnił nam na razie materiał wideo prezentujący mod w akcji, ale w niedalekiej przyszłości powinien on być dostępny dla wszystkich chętnych w grywalnej formie. Co ciekawe, jak podkreśla Vect0R, projekt ten rozpoczął dopiero 24 marca, a już może się pochwalić tak zaawansowanymi efektami swojej pracy.

W dużym uproszczeniu, autor moda zdradził również jak go opracował: "wziąłem oryginalny plik mapy (z Half-Life 2) i przekonwertowałem go do formatu Source 2 i dodałem do Half-Life: Alyx. Skonwertowałem również zasoby Half-Life 2 na Half-Life: Alyx".

Wbrew pozorom prace nad modyfikacją nie należą do najłatwiejszych, a rzeczy, które mógł zrobić autor są mocno ograniczone ponieważ Valve nie udostępniło publicznie SDK (software development kit) silnika Source 2.

Efekt prac Vect0R'a możecie podziwiać poniżej.

Half-Life: Alyx zadebiutowało w ubiegłym tygodniu. Produkcja Valve została uznana za jedną z najwybitniejszych gier VR w historii. Za pochlebnymi opiniami recenzentów poszła również sprzedaż gry, która obecnie jest największą tegoroczną premierą na platformie Steam. Alyx jest dedykowane goglom VR Valve Index, ale produkcja jest dostępna również na Windows Mixed Reality, HTC Vive, Oculus Rift oraz Oculus Quest.

źródło: wccftech.com