Zombie Army 4: Dead War - kooperacyjny shooter z datą premiery

Studio Rebellion ujawniło dzisiaj datę premiery gry Zombie Army 4: Dead War. Kolejne polowanie na zombie rozpocznie się już na początku przyszłego roku.

Brytyjskie studio Rebellion jest znane z tworzenia strzelanek (Sniper Elite, Aliens versus Predator). Jednak ostatnio zespół wyspecjalizował się w kooperacyjnych grach z widokiem z perspektywy trzeciej osoby (Zombie Army Trilogy, Strange Brigade). Kolejna produkcja studia, która otrzymała dzisiaj oficjalną datę premiery, również należeć będzie do tego gatunku.

Zombie Army 4: Dead War, bo o niej mowa, to kontynuacja gry Zombie Army Trilogy, która jednocześnie była spin-offem serii Sniper Elite. Akcja gry przenosi nas do alternatywnej wersji 1946 roku. Druga wojna światowa nie potoczyła się zgodnie z planami aliantów bowiem Adolf Hitler wcielił w życie tzw. „Plan Z”, który sprawił, że szeregi armii nazistowskiej zostały zasilone przez bezwzględne zombie. Choć gracze walczyli już z führerem w Zombie Army Trilogy, to powraca on również w Dead War.

Twórcy gry poinformowali właśnie, że zabawę w Zombie Army 4: Dead War rozpoczniemy 4 lutego 2020 roku. Dzisiejsze ogłoszenie okraszono stosownym zwiastunem produkcji.

Rozgrywkę w Zombie Army 4: Dead War obserwujemy z widoku trzeciej osoby. Produkcja umożliwia nam przejście kampanii w kooperacji (maksymalnie do czterech graczy). Co ciekawe, jeśli nie chcemy zapraszać do zabawy innych graczy, to kontrolę nad naszymi towarzyszami broni przejmie SI. W grze nie zabraknie brutalnego systemu walki wręcz, jak również bogatego arsenału borni, którą dodatkowo będziemy mogli modyfikować.