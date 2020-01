Zombie Army 4: Dead War - nowy zwiastun przygotowuje nas do walki z hordami nazistowskich zombie

Jeszcze więcej broni i efektownej eksterminacji zombie w nowym zwiastunie Zombie Army 4: Dead War.

W październiku minionego roku informowaliśmy was o wyznaczonej dacie premiery tytułu Zombie Army 4: Dead War, kolejnej odsłony serii Zombie Army. Dziś natomiast otrzymaliśmy treściwy zwiastun produkcji wprowadzający nas w jej meandry.

Filmik o nazwie 101 ujawnia nam nowości dotyczące rozgrywki, przeciwników oraz otoczenia. W grze zawitamy m.in do Wenecji, w okolice czynnego wulkanu czy do opanowanego przez zombie zoo. Zwiększyła się też różnorodność przeciwników, twórcy nie ograniczają się jedynie do różnego rodzaju zombie, więc na swojej drodze spotkamy także demony i zainfekowane nazistowskie machiny wojenne. Jednak bez obaw, otrzymamy cały arsenał broni i dodatków by stawić im czoła, a także specjalne zdolności oraz egzekucje, które ułatwią nam ich efektowną i brutalną eksterminację. Podobnie jak w poprzednich odsłonach serii, otrzymamy możliwość gry solo lub w kooperacji do czterech osób (jeśli nie chcecie zapraszać żywych graczy, kontrole nad towarzyszami przejmie SI). Nie zabraknie również, uwielbianego przez wszystkich trybu hordy, który umożliwi nam zdobycie wyjątkowych nagród podczas pokonywania kolejnych fal nieumarłych. To, i wiele innych nowości, możecie zobaczyć na poniższym filmiku. Też uważacie, że zapowiada się ciekawie?

Premiera Zombie Army 4: Dead War jest planowana na 4 luty 2020 roku, ale już teraz możecie ją nabyć w przedsprzedaży. Gra ukaże się na PlayStation 4, Xbox One i na PC.

źródło: gamingbolt.com