Zombie Army 4: Dead War otrzymało właśnie pierwsze rozszerzenie DLC - Terror Lab, mamy zwiastun

Studio Rebellion wie jak wspierać swoje gry i dbać o społeczność graczy. Bez zbędnych zapowiedzi, udostępniono właśnie pierwsze rozszerzenie do gry Zombie Army 4: Dead War o nazwie Terror Lab.

Zombie Army 4: Dead War to jedno z największych i najbardziej pozytywnych zaskoczeń pierwszych miesięcy 2020 roku. Produkcja studia Rebellion okazała się być nie tylko znakomitą grą kooperacyjną, ale i niezwykle udaną trzecioosobową strzelanką. Twórcy Zombie Army 4 już wcześniej ujawnili, że gra otrzyma szereg dodatków w ramach tzw. "pierwszego sezonu gry". Przede wszystkim, możemy liczyć na mini kampanię Hell Cult, której pierwsza część zadebiutowała już dzisiaj.

Studio Rebellion bez zbędnych zapowiedzi udostępniło pierwsze DLC do Zombie Army 4 o nazwie Terror Lab. W ramach dodatku otrzymamy nie tylko tytułową misję, ale również: nową postać, dwie nowe bronie, nowe skórki do broni oraz skórkę dla postaci Borisa. Dodatkowo, wszyscy gracze za darmo otrzymają nową mapę do trybu hordy. Jak prezentują się wszystkie nowości, możecie zobaczyć na opublikowanym właśnie zwiastunie.

Twórcy ujawnili również szczegółowe plany dalszego rozwoju gry, a prezentują się one następująco:

W kwietniu 2020 otrzymamy:

Misję “Blood Count”

Nową postać

Skórki broni

Elementy personalizacji postaci

Nową broń - wyjątkową strzelbę

Maj 2020 przyniesie nam:

Kolejną misję

Nową postać

Skórki postaci

Dwie nowe bronie

Skórki broni

Latem 2020 twórcy udostępnią również:

Nowy, darmowy tryb rozgrywki

Nowy, darmowy poziom trudności

Darmowa mapę do trybu hordy

Dwie nowe bronie

Skórki broni

Elementy personalizacji postaci

Jak widać, Rebellion ma zamiar intensywnie wspierać grę przez najbliższe miesiące. Co istotne, możemy spodziewać się nie tylko płatnych, ale również darmowych dodatków. Zombie Army 4: Dead War jest obecnie dostępne na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli jesteście ciekawi czy warto zainwestować w grę, to zachęcamy do przeczytania naszej recenzji.