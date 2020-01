Zombie Army 4: Dead War – poznaliśmy zawartość pierwszego sezonu gry

Nowa kampania, bronie, przeciwnicy i wiele innych. Studio Rebellion ogłosiło zawartość sezonu pierwszego Zombie Army 4 Dead War.

Gra Zombie Army 4: Dead War zadebiutuje już za kilka dni. Pierwotnie Zombie Army zadebiutowało jako Sniper Elite: Nazi Zombie Army, czyli samodzielny dodatek do Sniper Ellite V2. Jednak rozgrywka z zombie w roli głównej tak bardzo przypadła do gustu graczom, że twórcy – studio Rebellion, postanowili stworzyć całą odrębną serię poświęconą nieumarłym. I opłaciło się, aby podgrzać atmosferę nadchodzącej premiery, Rebellion postanowił już dziś ujawnić zawartość pierwszego sezonu gry oraz opublikować jego zwiastun.

Wygląda na to, że twórcy nie zamierzają oszczędzać pod względem zawartości do nadchodzących DLC. Pierwszy sezon przyniesie nam mini kampanię Hell Cult, w której skład wejdą trzy, zupełnie nowe misje. Poza tym, możemy się spodziewać nowych: przeciwników, postaci grywalnych, broni oraz dodatków kosmetycznych. Miłym akcentem jest dodanie nowych map do trybu hordy, które będą dostępne za darmo dla wszystkich graczy.

Nie wiemy niestety jaki okres czasu będzie obejmował sezon pierwszy, ani w jakiej będzie cenie. Wiadomo jednak, że nabywcy zarówno przepustki sezonowej, jak i Zombie Army 4 Super Deluxe Edition, otrzymają sezon pierwszy w pakiecie.

Zombie Army 4: Dead War zadebiutuje 4 lutego 2020 roku. Gra będzie dostępna na PlayStation 4, Xbox One i PC.

źródło: zombiearmy.com