Zoom będzie tłumaczyć obce języki w czasie rzeczywistym

Komunikator Zoom otrzymał w ostatnich miesiącach sporo nowych funkcji, ale na tym nie koniec.

Kolejną nowością, którą twórcy Zoom chcą umocnić swoją pozycję na rynku, będzie automatyczne tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym. Początkowo obejmie to 12 języków, jednak docelowo ma być ich 30. Z pewnością będzie to niezwykle wygodne rozwiązanie dla osób, które w pracy komunikują się z klientami lub kontrahentami z innych krajów. Jak zapowiadają twórcy komunikatora: "nowa funkcja ma przełamać bariery językowe". I wszystko wskazuje na to, że tak się stanie.

Podczas wydarzenia Zoomtopia pokazano demo tego rozwiązania - słowa mówiącego po angielsku lektora były tłumaczone na japoński i chiński w czasie rzeczywistym. Potem słowa lektora niemieckiego tłumaczono na angielski. Wpadek nie zanotowano. Nowa funkcja jest możliwa dzięki przejęciu przez Zoom start-upu Kites, co nastąpiło w czerwcu tego roku. Wymieniłem cztery języki - wiemy także, że koreański oraz portugalski będą dostępne na starcie, zaś co do reszty - musimy zaczekać. Obstawiam francuski i hiszpański. A druga połowa? Cóż, musimy czekać na oficjalną informację.

Źródło: TechSpot, Zoom