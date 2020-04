Zoom już wkrótce pozwoli raportować intruzów na wideokonferencji

Już za cztery dni Zoom wprowadzi nową funkcję - dzięki niej będzie można zgłaszać użytkowników zakłócających spotkania online.

Zoom stał się szalenie popularny w czasach pandemii Covid-19, a co za tym idzie - pojawiły się niespotykane wcześniej problemy. Jednym z nich jest Zoombombing, czyli złośliwe zakłócanie spotkań. Skala problemu była tak duża, że szybko pojawiła się funkcja lobby, dzięki której gospodarz spotkania musiał zaakceptować każdego uczestnika przed dołączeniem. Jednak okazuje się to niewystarczające - dlatego wprowadzone zostanie kolejne rozwiązanie, dzięki któremu będzie można zgłaszać osoby przeszkadzające podczas wideokonferencji. Nie będzie ona włączona domyślnie - gospodarz spotkania musi ustawić ją w jego opcjach. Choć producent aplikacji nie wyjaśnił dokładnie mechanizmów jej działania, przypomina to wyciszanie niesfornych graczy podczas gier online. I tak samo jak tam - tu także ma to sens.

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom Zoombombing ma szansę przejść do historii. A warto przypomnieć, że już ósmego kwietnia usunięto ID spotkania z paska aplikacji - wiele osób wrzucało zrzuty ekranu ze spotkań do sieci społecznościowych, co pozwalało każdemu zainteresowanemu dowiedzieć się o identyfikatorze konferencji. Przez to dołączało do nich wielu trolli, przeszkadzających innym. Jak na razie Zoom dominuje w segmencie wideokonferencji, jednak dogania go powoli Teams, a jak pokazują ostatnie badania, w Polsce wciąż najbardziej preferowany jest Skype.

Źródło: The Verge