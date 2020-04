Zoom przyznaje się do błędów i obiecuje poprawę

Dyrektor generalny Zoom przyznał, że aplikacja nie była tak bezpieczna, jak oczekiwaliśmy. Firma planuje wprowadzić szereg poprawek w zakresie ochrony i bezpieczeństwa użytkowników.

Dyrektor generalny Zoom Eric Yuan przyznał oficjalnie, że jego zespół popełnił szereg błędów podczas projektowania platformy wideokonferencyjne. Oświadczenie zostało wydane w związku z krytyką na temat polityki ochrony bezpieczeństwa oraz prywatności Zoom.

Yuan skomentował sprawę podczas niedzielnego wywiadu dla CNN. Dyrektor generalny zaznaczył, że zależy mu na jak najszybszym rozwiązaniu problemów związanych z bezpieczeństwem.

Aplikacja Zoom z dnia na dzień stała się jednym z najczęściej pobieranych programów na świecie. Nagły wzrost spowodowany był wybuchem pandemii koronawirusa. Spowodowała ona, że aplikacje do przeprowadzania wideokonferencji znacząco zyskały na popularności.

Zoom jest jedną z platform do przeprowadzania wideokonferencji dedykowaną dla pracowników zdalnych. Rozwiązanie znalazło się ostatnio pod ostrzałem w związku z luźnym podejściem do bezpieczeństwa. Użytkownicy doświadczyli między innymi zoombombingu. Dodatkowo aplikacje klienckie posiadały kod pozwalający na śledzenie użytkowników. Pojawiły się także obawy co do obecności szyfrowania typu end-to-end.

Wszystkie problemy spowodowały, że już jakiś czas temu Zoom poinformował, że przez najbliższe 90 dni skupi się na wprowadzaniu poprawek i rozwiązywaniu problemów.

Firma przyznała, że nie była przygotowana do tak szybkiego napływu nowych użytkowników.

W rozmowie z CNN dyrektor generalny Zoom został zapytany o bezpieczeństwo usługi. Redaktorzy zapytali się go czy rozmowy jego własnej córki z jej przyjaciółmi są w pełni bezpieczne. Yuan zapewnia, że Zoom jest bezpieczny jeżeli konfiguracja początkowa została przeprowadzona poprawnie, a użytkownicy wykorzystują silne hasła.

Od niedzieli 5 kwietnia Zoom automatycznie włączył dodatkowe funkcje bezpieczeństwa takie, jak wprowadzenie haseł dostępu oraz pokojów do oczekiwania na rozmowę.

Dyrektor generalny Zoom prowadzi także rozmowy z podmiotami takimi, jak szkoły okręgu Nowy Jork czy SpaceX, które zrezygnowały z usługi.

