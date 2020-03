Zoom wycofuje z oprogramowania na iOS kod śledzący użytkownika

Informowaliśmy w weekend, że aplikacji do wideokonferencji Zoom może naruszać prywatność użytkownika. Producent zareagował natychmiast i usuwa budzące kontrowersje kod z oprogramowania.

Przypomnijmy - w oprogramowaniu Zoom znajdują się elementy podobne do spotykanych w sieci trackerów, czyli śledzą użytkownika, badając jego reakcję na pojawiające się reklamy. Mało tego - w wydaniu aplikacji na iOS Zoom korzysta z należącego do Facebooka Graph API. Jak tłumaczyłem to w poprzedniej wiadomości na ten temat: "dzięki temu serwis Marka Zuckerberga zawsze wie... kiedy uruchamiasz zoom, jakiego telefonu lub urządzenia używasz, kto jest Twoim operatorem i jaki masz unikalny numer w sieci reklamowej" (więcej tutaj).

Dzisiaj do użytkowników na iOS została rozesłana aktualizacja programu, która usuwa kod odpowiedzialny za dzielenie się informacjami. Ponadto przedstawiciel producenta w wywiadzie dla Motherboard tłumaczy, że funkcja logowania przy użyciu Facebooka została zaimplementowana w celu ułatwienia korzystania z usługi. Logowanie odbywa się przy wykorzystaniu dostarczonego przez sieć społecznościową SDK, które łączy użytkownika z Graph API w momencie uruchamiania aplikacji. Co ciekawe - SDK może udostępniać informacje firmom trzecim, nawet jeśli użytkownik Zoom nie posiada konta Facebooka. Sam Facebook wymaga od twórców aplikacji udostępniania informacji przy poszanowaniu polityki prywatności, jakkolwiek w swoim regulaminie Zoom nie wspomina jasno o tym, że może udostępniać dane użytkownika firmom trzecim.

Źródło: The Verge