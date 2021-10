Zoom z nową funkcją dla wszystkich użytkowników

Czy największy rywal Microsoft Teams przyciągnie tym nowych użytkowników?

Zoom to narzędzie do wideokonferencji, które nabrało wiatru w żagle po wybuchu pandemii COVID-19. Zaczęły z niego korzystać miliony osób do pracy i nauki zdalnej, ale Microsoft również wyczuł dobry interes i zaoferował Teams, które szybko zdobyło przewagę nad rywalem. Zoom jednak mimo tego ma się dobrze, a nowa funkcja to tworzenie transkrypcji w czasie rzeczywistym. Dostępna jest zarówno dla osób korzystających z oprogramowania za darmo, jak i płatnych subskrybentów.

Nowość została dodana z myślą o webinarach, ale sprawdzi się równie dobrze w nauce zdalnej oraz spotkaniach biznesowych. Funkcję napisów może włączyć gospodarz spotkania, a uczestnicy mogą przesłać prośbę o włączenie - jeśli tego nie zrobił. Co warto podkreślić, Zoom działa z narzędziami firm trzecich służących do transkrypcji. Można przy tym korzystać z aplikacji do głosowego odczytywania tekstu. Jak na razie obsługiwany jest tylko język angielski, ale w przyszłości ma zostać dodane wsparcie dla kolejnych.

