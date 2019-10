Została znaleziona poważna luka w zabezpieczeniach systemów Linux

W jądrze Linuxa została odkryta potencjalnie niebezpieczna luka, wpływająca na układy Realtek Wi-Fi, które mogły zostać użyte do wywołania awarii lub naruszenia bezpieczeństwa dowolnego systemu z Linuxem.

Badacz ds. bezpieczeństwa, Nico Waisman, odkrył lukę, która została nazwana CVE-2019-17666. Przepełnienie bufora może zostać wywołane przez dowolne maszyny korzystające z układu Realtek Wi-Fi i dowolnego jądra Linuksa, co może spowodować przynajmniej awarię systemu operacyjnego. Najgorszy scenariusz przewiduje, że atakujący może przejąć kontrolę nad systemem.

- Znalazłem ten błąd w poniedziałek. Przepełnienie sterownika linux rtlwifi na P2P (Wifi-Direct), podczas analizowania protokołu Notice of Absence. Błąd ten występuje od co najmniej 4 lat - wyjaśnił Waisman na Twitterze.

- Jest to luka w zabezpieczeniach na poziomie jądra, więc wymagana jest łatka, która ją naprawi i będzie ona dostępna wkrótce. „Nicolas Waisman zauważył, że chociaż noa_len jest sprawdzany pod kątem kompatybilnej długości, nadal można przekroczyć bufory p2pinfo, odkąd nie ma żadnej kontroli w górnej granicy noa_num. Granice sprawdzają liczbę noa_num w stosunku do P2P_MAX_NOA_NUM - powiedziała Laura Abott, programista jądra.

Rozwój jądra Linux następuje szybko, a łatka zostanie udostępniona we wszystkich gałęziach w najbliższych dniach. Dystrybucja w ekosystemie zajmuje trochę czasu, a niektóre systemy zawsze pozostaną niezałatane. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ luka została odkryta przez badacza bezpieczeństwa, a nie hakera. Nie jest używana w sposób naturalny. Waisman próbował opracować atak oparty na weryfikacji koncepcji i powiedział, że może to zająć trochę czasu. Według raportu Ars Technica, ta luka dotyczy tylko urządzeń korzystających ze sprzętu Realtek Wi-Fi, ale może wpływać na niektóre urządzenia z Androidem.

Źródło: Bitdefender