Zostań w domu i czytaj komiksy. Z jakich źródeł korzystać?

Trwająca sytuacja epidemiczna zmusza nas do niewychodzenia z domu, jeśli to możliwe. Kiedy więc nadrobić zaległości, jak nie teraz? Nie mówimy tu tylko o serialach czy filmach, ale także o czytaniu. Czytaniu komiksów. Postanowiliśmy sprawdzić, z jakich internetowych źródeł warto skorzystać.

Zagrożenie wywołane pandemią koronawirusa stale rośnie, a głównym – i bardzo istotnym - zaleceniem jest pozostanie w domu. Warto spożytkować ten czas w odpowiedni sposób. Na przykład sięgając po komisy czy mangi, które możemy znaleźć online, często za darmo. Skorzystanie z internetowych zasobów, to nie tylko zachęta dla miłośników historii obrazkowych, ale także dla tych, którzy chcieliby dopiero zapoznać się z taką formą czytania. Postanowiliśmy zaprezentować kilka źródeł – zarówno zagranicznych, jak i polskich – które umożliwiają dotarcie do interesujących materiałów. Oprócz tego wspominamy, w jaki sposób można czytać mobilne komiksy.

Marvel Unlimited

To zdecydowanie najpopularniejszy i największy portal komiksowy, na którym widnieje ponad 27 tys. cyfrowych komiksów. Znajdziemy tam zarówno klasyczne, jak i nowsze wydania tytułów Marvela, z których możemy skorzystać. Usługa działa na podstawie subskrypcji, którą możemy wykupić na miesiąc (za 9,99 USD ) lub na rok (za 69 USD lub 99 USD ). Obecnie dostępny jest bezpłatny siedmiodniowy okres próbny, dzięki czemu możemy przeczytać kilka numerów za darmo. Wystarczy zarejestrować się na stronie Marvel Unlimited lub przez aplikację . Jeśli jesteśmy zainteresowani dłuższą subskrypcją możemy wybrać któryś z płatnych pakietów. Decydując się wyłącznie na wersję próbną, musimy pamiętać o wyłączeniu usługi po upływie siedmiu dni. W przeciwnym razie opłata z karty zostanie pobrana automatycznie. Komiksy możemy czytać za pomocą przeglądarki internetowej oraz dzięki specjalnej aplikacji, oprócz tego istnieje możliwość pobrania do 12 tytułów, co daje możliwość czytania offline. To z pewnością świetne rozwiązanie dla fanów marvelowskich superbohaterów.

MANGA Plus by SHUEISHA

Dla miłośników mangi ciekawą propozycją jest internetowa platforma, która globalnie działa od niedawna, bo od 2019 roku. Z usługi możemy korzystać za pomocą specjalnej aplikacji MANGA Plus by SHUEISHA, którą za darmo ściągniemy z Google Play lub Apple Store. Możemy korzystać również z wersji desktopowej. Obecnie na platformie funkcjonuje angielska oraz hiszpańska wersja językowa.

Udostępnione materiały japońskiego wydawnictwa są bezpłatne, jednak większość tytułów pozwala na przeczytanie jedynie kilku początkowych i końcowych rozdziałów danej serii. Nie zmienia to jednak faktu, że aplikacja zyskuje dużą popularność wśród osób, które są na bieżąco z mangami tego wydawnictwa oraz tymi, które chcą sprawdzić daną serię i zdecydować, czy jest dla nich interesująca. Na bieżąco pojawiają się tam kolejne zeszyty i nowe tytuły.

Warren Publishing Archive

Zainteresowani nieco starszą formą komiksów, powinni zajrzeć na internetową stronę Warren Publishing Archive, gdzie istnieje możliwość pobrania klasycznych tytułów za darmo. Amerykańska firma Warren Publishing została założona Jamesa Warrena w 1957 roku. Publikował czasopisma z gatunku horror, fantasy, sciene-fiction, a następnie zaczął korzystać w nich z formy komiksu, nie zmieniając formatu magazynu. To z kolei umożliwiło obejście ograniczeń branży komiksowej, która zakazywała drastycznych scen. Wśród kultowych wydań znajdziemy serię Vampirella, 1984 czy Creepy. Warto zajrzeć do tych magazynów, aby doświadczyć klasyki gatunku. Udostępnione materiały możemy przeglądać online lub pobrać (w dowolnym formacie) i używać na wybranym przez nas urządzeniu. Nie musimy się rejestrować na danej stronie.

Digital Comic Museum

To kolejna platforma umożliwiająca korzystanie z bezpłatnych wydań komiksów. Tym razem możemy sięgnąć po tytuły z tzw. Złotej Ery Komiksów, czyli tych powstających w latach 30. i 40 XX wieku. Wtedy narodzili się tacy superbohaterowie jak Batman, Kapitan Ameryka, Superman czy Wonder Woman. Dostęp do archiwalnych materiałów i poszczególnych numerów jest bezpłatny. Aby pobrać plik musimy się zarejestrować na stronie DCM

Webkomiksy.pl

Warto powiedzieć też powiedzieć coś o bezpłatnych polskich komiksach. Jedną ze stron, gdzie znajdziemy wiele ciekawych materiałów jest WebKomiks.pl To platforma, która promuje nowych autorów – każdy może udostępnić swój pomysł i go zaprezentować. Istnieje możliwość komentowania i oceniania poszczególnych dzieł. Warto zajrzeć na stronę, aby zapoznać się z różnymi formami komiksowymi oraz bezpłatnie przeczytać wybrane historie, często pisane przez bardzo młodych twórców. Rejestracja potrzebna jest jedynie do oceny i komentowania.

Inku

To także polska strona internetowaz komiksami, promująca młodych autorów. Jej celem jest zachęcenie ludzi do rozwijania swojej kreatywności oraz pasji. Każdy może udostępnić tam swoje prace i uzyskać opinie od innych uczestników. Dodatkowo na forum uczestników można wymieniać się swoimi spostrzeżeniami i sugestiami. To również okazja do bezpłatnego poczytania komiksów oraz mang – wybór jest naprawdę spory.

