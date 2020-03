Zostań w domu z PLAY NOW - kolejny operator reaguje na koronawirusa

Aby zachęcić użytkowników do pozostania w domach i nienarażanie się na koronawirusa, Play ogłosił odblokowanie do końca marca 40 kanałów.

Play wprowadził dla swoich klientów "otwarte okno" - a zwłaszcza młodzieży szkolnej, która ma przymusowe, dwutygodniowe wakacje. Pakiety Extra oraz Kids, w których znajduje się w sumie 40 kanałów, zostały odblokowane i będą do końca marca dostępne dla wszystkich osób korzystających z usług PLAY NOW oraz PLAY NOW TV (oferta z TV BOX). Ma być to wynagrodzenia za zamknięte kina, muzea czy teatry, co jest spowodowane oczywiście przez koronawirus.

W pakiecie Kids znalazły się kanały emitujące bajki i programy edukacyjne, zarówno dla tych najmłodszych, jak i starszych. Na ich liście znajdziemy m.in. JimJam, BBC CBeebies, Nickelodeon czy Cartoon Network. Z kolei Pakiet Extra to przede wszystkim rozrywka dla dorosłych - znajdują się w nim stacje z grupy BBC, Polsat Crime+Investigation, H2 History, Lifetime czy komediowe (Polsat Comedy Central Extra, MTV Live HD) i dedykowane serialom (AXN, Epic Drama i inne). Nie brak także sportowych i motoryzacyjnych. Na tym jednak nie koniec - wszyscy dostają dostęp do licznych produkcji w bibliotece Paramount Play.

Po 31 marca nadal będzie można oglądać kanały z tych pakietów, korzystając z 90-dniowego (PLAY NOW TV) lub 30-dniowego (PLAY NOW) okresu próbnego. Usługi te dostępne są poprzez dedykowane aplikacje mobilne na systemy Android oraz iOS.,a także telewizory i przystawki telewizyjne z systemem AndroidTV.