Zostańwdomu i korzystaj z nowych bonusów sieci Plus i Cyfrowego Polsatu

Do grona darmowych ofert i promocyjnych usług dołącza sieć komórkowa Plus, która w ramach społecznej akcji #zostanwdomu, oferuje użytkownikom atrakcyjne rozwiązania. Lista bonusów obejmuje m.in. bezpłatne przyśpieszenie internetu stacjonarnego oraz wyłączenie opłat za korzystanie z serwisu muzycznego TIDAL. Zobaczcie, co jeszcze proponuje operator sieci Plus.

Spis treści

Stan zagrożenia epidemicznego stale rośnie. Z tego powodu wiele firm oraz serwisów internetowych udostępnia klientom sporo ciekawych ofert i usług. Kolejno dołączają do społecznej akcji #zostanwdomu, której cel jest zrozumiały. Sieć komórkowa Plus i Grupa Polsat także postanowiły pomóc, proponując atrakcyjne bonusy dla użytkowników. Jak zaznacza Piotr Szymanowski (Zastępca Dyrektora DSM w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu):

Poprzez dołączenie do naszej oferty nowych bonusów bez dodatkowych opłat wspieramy akcję #zostanwdomu . Mamy nadzieję, że wprowadzone udogodnienia przełożą się nie tylko na zwiększony komfort wykonywania codziennych obowiązków, takich jak praca zdalna, czy wirtualne lekcje, ale dostarczą także zróżnicowanych form multimedialnej rozrywki i uprzyjemnią czas wolny. Stale pracujemy nad wprowadzeniem rozwiązań, które ułatwią naszym klientom odnalezienie się w nowej rzeczywistości.

Co oferuje sieć Plus i Cyfrowy Polsat?

W ramach społecznej akcji #zostanwdomu możemy skorzystać z następujących bonusów:

Przyśpieszony internet stacjonarny w technologii HFC, ETTH, PON, nawet do 1Gb/s

Wyłączone naliczanie opłat za transmisję danych dla użytkowników korzystających z serwisu muzycznego TIDAL

Dwa dodatkowe kanały w pakiecie IPLA Plus: Disney Channel i FOX, dla klientów sieci Plus i Cyfrowego Polsatu

Dodatkowe kanały w ramach „otwartego okna” dla abonentów telewizji satelitarnej i kablowej w technologii IPTV Cyfrowego Polsatu

W jaki sposób skorzystać z oferty?

Z maksymalnego przyśpieszenia (do 1Gb/s) internetu stacjonarnego Plusa (w technologiach HFC, ETTH, PON) mogą skorzystać wszyscy klienci korzystający z tego typu łączy, niezależnie od posiadanej oferty. Usługa będzie dostępna od 20 marca i ważna przez 30 dni. Aby zwiększyć prędkość należy zaktualizować ustawienia routera – resetując urządzenie. Można także poczekać na automatyczną aktualizację. Użytkownicy, którzy korzystają z przyspieszenia Plus Światłowód zostaną o tym powiadomieni drogą mailową.

Dla miłośników muzyki także nie zabrakło atrakcyjnych promocji. Osoby, które korzystają z serwisu muzycznego TIDAL nie będą płaciły za zużycie swoich pakietów danych podczas słuchania ulubionych utworów. Oferta będzie ważna od 20 marca przez kolejne 30 dni. Warto również zaznaczyć, że TIDAL także dołączył do akcji #zostanwdomu, udostępniając w aplikacji nową zakładkę muzyczną W domu. Warto posłuchać proponowanych playlist.

Oprócz tego osoby, które dopiero zamierzają wykupić pakiet TIDAL w Plusie, mogą skorzystać z darmowego 90-dniowego dostępu do serwisu. Po upływie tego terminu koszt usługi będzie wynosić 19,99 zł miesięcznie, o czym każdy użytkownik zostanie powiadomiony dwa dni przed zakończeniem trwania promocji. Dotyczy to klientów sieci Plus, którzy korzystają z ofert na kartę, MIX i abonamentowych.

Wszyscy użytkownicy sieci Plus oraz Cyfrowego Polsatu, którzy korzystają bezpłatnie z Pakietu IPLA Plus, od tygodnia mają dostęp do dwóch dodatkowych kanałów w serwisie internetowym IPLA. Standardowo w pakiecie znajduje się pięć kanałów: Polsat News HD, Polsat News 2, Polsat Play HD, Polsat Cafe HD i Superstacja. W czasie trwania akcji #zostanwdomu dodane zostały kolejne dwa: Disney Channel dla dzieci i FOX dla osób starszych. W tym przypadku również nie są naliczane opłaty za transmisję danych.

Osoby, które mają wykupiony abonament telewizji satelitarnej i kablowej w technologii IPTV Cyfrowego Polsatu, w ramach „otwartego okna” (zaczynając od pakietu Mini HD) mogą oglądać dodatkowe kanały: Polsat Comedy Central Extra, FOX HD oraz Disney Channel. Abonenci pakietu Rodzinnego HD mają dostęp do Sundance TV, Paramount Channel HD, AXN i AXN HD, które dostępne są w „otwartym oknie”. Kanał Epic Drama dostępny jest od pakietu Familijnego HD, AXN Black, AXN White oraz AXN Spin – od Familijnego Max HD.

Ulubione seriale, filmy czy programy rozrywkowe warto oglądać w jak najwyższej rozdzielczości, np. na telewizorach Samsung QLED 8K i 4K

Oficjalną informacje znajdziecie na stronie Plusa.