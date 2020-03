Zostańwdomu i oglądaj ulubione seriale oraz filmy z Play

Sieć komórkowa Play wciąż zachęca do pozostania w domu, proponując atrakcyjne promocje. Tym razem operator przedłuża o dwa tygodnie okres odkodowania 40 kanałów w usłudze PLAY NOW oraz PLAY NOW TV. W ofercie znajdziecie ulubione filmy i seriale, a także sporo nowości.

W społeczną akcję #zostańwdomu zaangażowanych jest już wiele firm oraz serwisów internetowych, które chcą wesprzeć swoich klientów w tym trudnym i nietypowym czasie. Sieć komórkowa Play sprawnie w tym uczestniczy, o czym świadczą poprzednie i bieżące promocje. Wcześniej uruchomione oferty to m.in.:

Z powodu obecnej sytuacji operator Play postanowił przedłużyć jedną z wcześniejszych ofert – dostęp do 40 kanałów oraz bibliotek VOD. Z usługi mogą skorzystać wszyscy użytkownicy z dostępem do PLAY NOW w abonamencie lub ofertą z dekoderem PLAY NOW TV. „Otwarte okno” zostało wprowadzone dla dwóch popularnych pakietów - Kids i Extra. Początkowo, promocja miała trwać do końca marca, jednak dostęp do bezpłatnych kanałów został wydłużony do 15 kwietnia 2020 r.

Operator podkreśla, że tym samym klienci zyskują możliwość zapoznania się z nowościami. Użytkownicy będą mieli dostęp do biblioteki Paramount Play, gdzie będzie można obejrzeć takie klasyki jak „Ojciec Chrzestny”, filmy przygodowe „Lara Croft” oraz „Lara Croft: Kolebka życia” czy kultową komedię „Poznaj mojego tatę”.

Wśród kwietniowych nowości znajdziecie także:

Musical „Dreamgirls” z Beyoncé w roli głównej,

„Znaki 2” - nowy sezon polskiego serialu AXN

„Z KAMERĄ U KARDASHIANÓW” najnowszy sezon 18 na E! Entertainment

„Runaways”– serial na podstawie komiksu wydawnictwa Marvel Comics na SCI FI

“Akta Fajbusiewicza” na Crime+Investigation Polsat

“Wyścig przez Świat” w BBC Earth

Play przygotował także ofertę dla dzieci. W ramach usług PLAY NOW lub PLAY NOW TV najmłodsi będą mogli zobaczyć w Paramount Play nowy sezony seriali „Psi Patrol”, „SpongeBob Kanciastoporty”, „Dora poznaje świat”, „Blaze i Mega Maszyny”, „Wróżkowie chrzestni”, a także wiele innych kreskówek i programów na Cartoon Network, Nickelodeon, Duck TV, Da Vinci czy Cbeebies.

Muzyczną rozrywkę uzyskacie dzięki takim kanałom jak: Clubbing TV, 4Fun Dance, MTV Live HD czy MTV Hits.

Z PLAY NOW można korzystać poprzez aplikację na smartfony i tablety, a także przez portal www.playnow.pl, dekodery PLAY NOW TV BOX, a także telewizory i przystawki telewizyjne z systemem AndroidTV.

Więcej informacji na temat danej promocji znajdziecie na stronie: https://biuroprasowe.play.pl

Aby w pełni cieszyć się domową rozrywką, warto pomyśleć o stabilnym i wydajnym połączeniu sieciowym. Polecamy ranking najlepszych routerów.