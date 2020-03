Zostańwdomu i skorzystaj z dodatkowych GB od Plusa

W ramach społecznej akcji #zostanwdomu sieć komórkowa Plus wypuszcza kolejną promocję na dodatkowe GB danych. To przede wszystkim wsparcie dla osób, które pracują i uczą się zdalnie, a także zachęta do pozostania w domu i korzystania z dostępnych rozrywek. Od teraz wszyscy użytkownicy Plusa i Plusha mogą zyskać bezpłatny pakiet 10 GB, który ułatwi wykonywanie codziennych obowiązków.

Spis treści

To już kolejna promocja od sieci komórkowej Plus w ramach akcji #zostanwdomu – wcześniej uruchomione usługi to:

Internet stacjonarny w technologiach HFC, ETTH, PON przyspieszony do maksymalnych prędkości, nawet do 1 Gb/s, bez dodatowych opłat,

17 dodatkowych kanałów dla wszystkich w sieci Plus w bezpłatnym pakiecie IPLA PLUS, łącznie 22 kanały,

TIDAL bez limitu danych, a dla nowych użytkowników serwisu muzycznego bezpłatny 90-dniowy dostęp do TIDAL,

Dodatkowe 25 kanałów w ramach „otwartego okna” dla abonentów telewizji satelitarnej i kablowej w technologii IPTV Cyfrowego Polsatu.

Tym razem operator proponuje bezpłatny pakiet 10 GB dla wszystkich klientów Plusa i Plusha, którzy korzystają z ofert na kartę, MIX i abonamentowych. Dodatkowe 10 GB można aktywować w dowolnym momencie od 27 marca do końca kwietnia 2020 roku. Dla użytkowników Plusa na kartę pakiet jest ważny przez 30 dni od aktywacji, natomiast dla abonentów - do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego.

Jak aktywować pakiet?

Aby uzyskać dodatkowe 10 GB danych w ofertach Plus Abonament, Plus Internet, PLUSH ABO i PLUSH Internet, należy wysłać bezpłatnego SMS-a na numer 80123 o treści „10GB”. W przypadku ofert Plus na kartę, Plus MIX i Plush na kartę, wystarczy wpisać krótki kod *136*11*010# i nacisnąć przycisk „zadzwoń”. Ofertę można uruchomić także, dzwoniąc na numer Działu Obsługi Klienta 601 102 601.

Dodatkowy bonus – 20 GB za 10 zł

Dla bardziej wymagających Plus i Plush proponuje jeszcze jedno rozwiązanie – możliwość uruchomienia pakietu 20 GB danych za 10 zł. Jak w powyższej ofercie, dla klientów Plusa na kartę usługa jest aktywna przez 30 dni, a dla użytkowników, płacących abonament – do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. Jak podkreśla operator, z pakietu 20 GB można skorzystać wielokrotnie.

Aby aktywować promocję 20 GB za 10 zł, wszyscy klienci Plus Abonament, Plus Internet, PLUSH ABO i PLUSH Internet muszą wysłać bezpłatnego SMS-a na numer 2601 o treści „EXTRA 20GB”. Natomiast użytkownicy Plus na kartę, Plus MIX i Plush na kartę aktywują pakiet 20 GB za 10 zł, wpisując krótki kod *136*11*020# i naciskając przycisk „zadzwoń”. Ofertę można uruchomić także, dzwoniąc na numer Działu Obsługi Klienta 601 102 601.

#Zostańwdomu na ekranach telefonów

Klienci sieci komórkowej Plus mogą zauważyć na ekranach swoich smartfonów nietypowy komunikat - #zostanwdomu. Wszystko po to, aby zwiększyć zasięg społecznej akcji i zachęcić wszystkich do zastosowania się do obecnych zaleceń.

Oficjalną informację znajdziecie na stronie: https://www.plus.pl/news

