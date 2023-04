Zostaw ogromne flagowce! Najlepsze małe/kompaktowe smartfony w 2023 roku

Zastanawiasz się nad zakupem nowego smartfona, ale przerażają Cię wymiary dzisiejszych modeli? Na szczęście na rynku znajdziesz kilka nowoczesnych, wydajnych, a przy okazji kompaktowych konstrukcji. Sprawdź, którego małego smartfona warto wybrać.

Spis treści

iPhone 12 mini i iPhone SE - jedne z najlepszych małych smartfonów

Smartfony z roku na rok otrzymują coraz wydajniejsze podzespoły, lepsze aparaty i bardziej rozbudowane oprogramowanie. Tym samym urządzenie te coraz częściej zastępują nam laptopa i tablet. W myśl tej zasady producenci stale zwiększają do granic możliwości rozmiary wyświetlaczy. Najnowsze "bezramkowe" smartfony rzadko kiedy mają ekrany o przekątnej poniżej 6,3 cala. Dodatkowo na rynku pojawia się coraz więcej modeli Plus/Pro/Max, które oferują wyświetlacze o przekątnej od 6,5 do nawet 7 cali.

Porównanie rozmiaru iPhone 13 i iPhone 13 mini

Jeżeli szukasz nowoczesnego smartfona, ale jednocześnie pragniesz kupić kompaktowe urządzenie, masz nieco utrudnione zadanie. Obecnie większość flagowców, średniaków i budżetowców to ogromne telefony komórkowe, które trudno obsłużyć jedną ręką.

Na szczęście wybrani producenci pamiętają jeszcze o kompaktowych konstrukcjach, które zmieszczą się w każdej kieszeni i przy okazji pozwalają na wygodną obsługę jedną ręką. Co ważne wcale mowa o nowoczesnych smartfonach. Na rynku raz na jakiś czas pojawiają się nowe konstrukcje o zmniejszonych ekranach. Prym wiedzie tu firma Apple, która ma w ofercie trzy takie smartfony - iPhone 13 mini, iPhone 12 mini oraz iPhone SE 2020. Na szczęście również zwolennicy Androida znajdą urządzenia odpowiednie dla siebie.

Asus Zenfone 9 Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Poniżej znajdziesz listę kompaktowych smartfonów, które warto kupić. Co ważne znajdziesz na niej zarówno flagowce, jak i nieco tańsze urządzenia ze średniej półki. Da się znaleźć również kompaktowe budżetówce, ale zadanie to jest nieco utrudnione. Nowoczesne tanie smartfony są spore i oferują bardzo pojemne akumulatory, co negatywnie wpływa na wymiary zewnętrzne.

iPhone 13 mini

Apple kontynuuje swoją tradycję i drugi rok z rzędu prezentuje miniaturową wersję iPhone'a. Najnowszy model iPhone 13 mini nadal posiada ekran o przekątnej 5,4 cala i niezwykle kompaktową obudowę. Apple zmniejszyło nieco wymiary notcha, co zwiększyło przestrzeń roboczą wyświetlacz.

iPhone 13 mini

W środku znajdziemy bardzo wydajny procesor Apple A15 Bionic. Jest on wspierany przez 4 GB pamięci operacyjnej oraz sztuczną inteligencję. Na pokładzie znajdziemy również 4-rdzeniowy układ graficzny. Podstawowy model posiada 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Z tyłu znajdziemy dwa 12 MP aparaty. Główna matryca posiada OIS oraz stabilizację przesunięcia obiektywu. Nie zabrakło trybu nocnego oraz jasnych przysłon.

Smartfon posiada Face ID, 5G, Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5. Obudowę wykonano ze szkła Ceramic Shield oraz aluminium. Jest ona w pełni wodoodporna co zostało potwierdzone certyfikatem IP68. Apple cały czas stosuje magnetyczne złącze MagSafe. iPhone 13 mini waży zaledwie 140 g. Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem portu Lightning.

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S22 jest smartfonem, któremu nie brakuje niczego. Kompaktowy, 6,1-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2340 x 1080 świetnie nadaje się zarówno do konsumpcji treści, jak i pracy. W podzespołach znajdziemy ośmiordzeniowego Snapdragona 8 Gen 2 oraz 8 GB pamięci RAM. Smartfon jest w końcu o wiele mocniejszy od swojego poprzednika - Samsunga Galaxy S22, dzięki procesorowi firmy Qualcomm. Urządzenie świetnie sprawdzi się dla wymagających użytkowników, którzy szukają smartfona z najwyższej półki, a jednocześnie ekran modelu Ultra jest dla nich za duży.

Warto wspomnieć również o aparacie, który oferuje takie funkcje jak Automatyczne Kadrowanie, Automatyczny Tryb Nocny czy - ulepszony względem poprzednich modeli - Tryb Portretowy. Smartfon działa na najnowszej wersji systemu Android i otrzymuje wszystkie aktualizacje jakie pojawiają się w ramach urządzeń Samsunga. Świetne aparaty i bardzo dobra jakość wykonania na pewno przekonają do tego telefonu każdego, nawet najbardziej wybrednego użytkownika.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Flip 4 idealnie łączy kompaktowe wymiary z dużym ekranem. Wszystko dzięki składanej konstrukcji typu clamshell. Telefon posiada obudowę z klapką. W środku znajdziemy duży panel o przekątnej 6,7 cala. Jest to elastyczny moduł Dynamic AMOLED 2X ze 120 Hz częstotliwością odświeżania, który możemy złożyć. Na zewnątrz umieszczono niewielki panel o przekątnej 1,9 cala, który wyświetla najważniejsze informacje.

Samsung Galaxy Z Flip 4 5G Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Złożony Galaxy Z Flip 4 ma zaledwie 72 mm wysokości, 86 mm szerokości oraz 17,1 mm grubości. Urządzenie waży 183 g. W środku poza sporym elastycznym ekranem znajdziemy flagowe podzespoły. Całość zasila procesor Qualcomm Snapdragon 888 wspierany przez 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Samsung nie zapomniał o dwóch aparatach o rozdzielczości 12 MP oraz 10 MP kamerce do selfie. telefon posiada USB Typu C, modem 5G, Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.0. Na ramce znajdziemy czytnik linii papilarnych. Co istotne, telefon posiada w pełni wodoodporną obudowę.

ASUS ZenFone 9

Jeden z najnowszych i najciekawszych telefonó na tej liście. Zenfone 9 to smartfon, który burzy dotychczasowe przekonania na temat kompaktowych smartfonów. Jest niesamowicie szybki i dysponuje najnowszymi i najmocniejszymi podzespołami - w środku znajdziemy Snapdragon 8+ Gen 1 oraz 8 GB RAMu. Do tego ma dużą, wytrzymałą baterię 4300 mAh, świetny ekran AMOLED o przekątnej 5,92" oraz niezwykle sprawne aparaty, a to wszystko pod kontrolą Androida 12 z lekką, nie zaśmieconą nakładką. Czego chcieć więcej?

Jednak Zenfgone 9 to nie tylko czysta specyfikacja. Telefon może też pochwaliuć się kilkoma ciekawymi funkcjami. Po pierwsze, główny aparat zastał wyspoażony w stabilizacjęgimbal, dzięki której nasze nagrania nawet w najtrudniejszych warunkach pozostaną stabilne i bardzo gładkie. Ma on tez ciekawy, wielofunkcyjny czytnik odcisków palca, który funkcjonuje też jako dodatkowa powierzchnia dotykowa, otwierając wiele możliwości nowej interakcji ze smartfonem.

Fot. ASUS

Oczywiście nie sposób powiedzieć czegoś o Zenfonie 9 bez wspomnienia o jego niesamowitej wielkości, a moze raczej "małości". Jest to niezywkjle kompaktowy smartfon (jego wymiary to zaledwie 146,6 x 68,2 x 9,1 mm). Jednak w tym opakowaniu dostajemy wytrzymałą baterię, najmocniejsze podzespoły i świetny ekran. Asus pokazuje, że można stworzyć mały telefon, który niczym nie ustępuje swoim ogromnym konkurentom.

Cóż, okazuje się, że Asus nie poprzestał tylko na stworzeniu bardzo dobrego, bezkompromisowego kompaktowego smartfona - firma postanowiła też naprawdę dobrze go wycenić. W czasach, kiedy za flagowe smartfony płącimy już prawie pięc tysięcy złotych, ten niesamowity kompakt - łączący najlepsze podzespoły innych flagowców ze świetną inżynierią naprawdę kieszonkowego telefonu - wyceniony został na zaledwie 3799 zł w wersji 8/128 GB. Jeśli zdecydujemy się na wariant 8/256 GB zapłacimy 3999 zł, z kolei wersja 16/256 GB będzie nas kosztowała 4299 zł.

Samsung Galaxy S22

Tegoroczny flagowiec od Samsunga jest jeszcze mniejszy od swojego brata. Tym samym Galaxy S22 to jeden z najciekawszych kompaktowych smartfonów z Androidem. Urządzenie wyposażono w obudowę o wymiarach 146 x 70,6 x 7,6 mm. Dzięki niewielkim wymiarom i masie własnej na poziomie 167 g urządzenie zmieści się nawet w małych kieszeniach.

Samsung Galaxy S22

Smartfon wykonano z dwóch tafli szkła Corning Gorilla Glass Victus+ połączonych ze sobą za pomocą aluminiowej ramki. Całość posiada certyfikat IP68 gwarantujący wodoszczelność. Samsung Galaxy S22 posiada 6,1-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli ze wsparciem dla 120 Hz częstotliwości odświeżania oraz HDR10+. Jasność maksymalna wynosi aż 1300 nitów.

Telefon pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką One UI 4.1. Całość napędzana jest układem Eyxnos 2200 z kartą graficzną AMD. Smartfon posiada 8 GB RAMu i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Z tyłu znajdziemy 50 MP aparat główny, 10 MP teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym oraz 12 MP aparat ultraszerokokątny. Producent nie zapomniał o głośnikach stereo, Wi-Fi 6, 5G, NFC oraz USB Typu C 3.2.

W ekranie znajdziemy czytnik linii papilarnych. Urządzenie zasilane jest baterią o pojemności 3700 mAh z szybkim, 25 W ładowaniem przewodowym oraz 15 W ładowaniem bezprzewodowym.

realme 8

realme 8 wyposażono w ekran o przekątnej 6,4 cala. Jest to panel o rozdzielczości Full HD, który wykonano w technologii w technologii Super AMOLED. Dzięki niewielkim ramkom oraz pełnoekranowemu designowi urządzenie jest dosyć kompaktowe.

realme 8

Smartfon wyposażono w procesor MediaTek Helio G95. Całość uzupełnia 4 GB szybkiej pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Telefon posiada czytnik kart pamięci w formacie microSD oraz 64 MP aparat główny. Producent nie zapomniał o 8 MP aparacie ultraszerokokątnym oraz dwóch 2 MP aparatach pomocniczych - mono oraz makro.

Na pokładzie realme 8 znajdziemy czytnik linii papilarnych zintegrowany z ekranem. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką realme UI 2.0. Urządzenie posiada charakterystyczną obudowę wykonaną z dwóch tafli szkła. Z tyłu znajdziemy również kwadratową obudowę obiektywów, logo producent oraz w wybranych wersjach napis Dare to Leap.

Decydując się na realme 8 w zestawie otrzymamy dedykowane etui oraz preinstalowaną folię ochronną na ekran. To dodatkowa oszczędność kilkudziesięciu złotych.

Huawei P50 Pocket

Huawei P50 Pocket jest najmniejszym smartfonem w ofercie firmy Huawei. To model ze składaną obudową typu clamshell. Urządzenie po złożeniu ma wymiary 87,3 x 75,5 x 15,2 mm.

Huawei P50 Pocket

Smartfon Huawei P50 Pocket to flagowy model, który dołączył do serii P50 w grudniu 2021 roku. Urządzenie wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Niestety smartfon nie posiada modemu 5G.

Główny ekran to zagięty panel Foldable OLED o przekątnej 6,9-cala, rozdzielczości 2790 x 1188 pikseli ze 120 Hz częstotliwością odświeżania oraz możliwością wyświetlania miliarda kolorów. Całość uzupełnia 1,04-calowy ekran zewnętrzny. Telefon posiada 40 MP aparat główny, 13 MP aparat ultraszerokokątny oraz 32 MP aparat szerokokątny. Urządzenie nagrywa filmy w 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę.

Huawei P50 Pocket posiada czytnik linii papilarnych umieszczony w przycisku zasilającym. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 4000 mAh z szybkim, 40 W ładowaniem przewodom. Smartfon pracuje pod kontrolą EMUI 12 opartego na Androidzie. Urządzenie nie posiada dostępu do usług Google.

Samsung Xcover 5

Samsung Xcover 5 to najnowszy przedstawiciel wytrzymałych smartfonów koreańskiego giganta. Urządzenie wyposażono w niewielką obudowę. To zasługa ekranu o przekątnej 5,3 cala.

Samsung Xcover 5

Xcover 5 posiada na pokładzie autorski procesor Samsung Exynos 850 wspierany przez 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Nie zabrakło czytnika kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB. Ekran to panel TFT LCD o przekątnej 5,3 cala i rozdzielczości zaledwie HD+ - 1480 x 720 pikseli. Zdjęcia wykonamy z 16 MP aparatu głównego oraz 5 MP kamerki do selfie. Na pokładzie znajdziemy NFC, modem LTE, Dual SIM, GPS, Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.

Telefon posiada akumulator o pojemności 3000 mAh. Co istotne jest on wymienny. Nie zabrakło czytnika linii papilarnych i szybkiego ładowania. Obudowa jest w pełni wodoszczelna i posiada certyfikat IP68. Telefon przeszedł również wymagające testy MIL-SPEC-810H.

iPhone SE 5G (2022)

iPhone SE trzeciej generacji to aktualnie najtańszy smartfon w portfolio firmy Apple. Najnowszy model z 2022 roku jest niewielką aktualizacją iPhone'a SE 2020. Smartfon nadal posiada kompaktową obudowę z niewielkim ekranem o przekątnej 4,7-cala z przyciskiem Home oraz czytnikiem linii papilarnych Touch ID. Urządzenie wyróżnia się przestarzałym designem z dużymi ramami. Obudowa tego modelu pamięta lata 2014-2015, kiedy na rynku debiutował iPhone 6.

iPhone SE 5G

Smartfon wyposażono w procesor Apple A15 Bionic znany z modeli z rodziny iPhone 13. Smartfon posiada również 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB, 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Ekran to panel IPS LCD o rozdzielczości 1334 x 750 pikseli. Wyświetlacz wspiera technologię True Tone, która stale reguluje barwę kolorów do otoczenia.

Urządzenie posiada 12 MP aparat główny z przysłona f/1,8. Niestety telefon nie posiada trybu nocnego. Z przodu znajdziemy 7 MP kamerkę Face Time HD. Smartfon nagrywa wideo w 4K z zachowaniem do 60 klatek na sekundę. Nowością w rodzinie SE jest obecność wbudowanego modemu sieci komórkowej 5G. iPhone SE 5G posiada również moduł Wi-Fi, Bluetooth oraz NFC. Niestety zabrakło chipu UWB znanego z droższych modeli.

iPhone SE 5G posiada obudowę wykonaną z aluminium oraz wzmocnionego szkła. Telefon jest wodoszczelny, co zostało potwierdzone certyfikatem IP67. Smartfon wspiera Dual-SIM.

OPPO A12

OPPO A12 to smartfon z ekranem o przekątnej 6,22 cala. Co ważne całość okalają niewielkie ramki, które zmniejszają całą konstrukcję. Wyświetlacz to klasyczny panel IPS LCD. Oznacza to, że dolna ramka jest nieco większa od pozostałych. W panelu znajdziemy także niewielkie wycięcie w kształcie kropli wody, które posłużyło do umiejscowienia kamerki do selfie. Ekran posiada skromną rozdzielczości HD+ 1520 x 720 pikseli.

OPPO A12

Smartfon wyposażono w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P35, który wspierany jest przez 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Dodatkowo producent przewidział czytnik kart pamięci w formacie microSD. OPPO A12 ma z tyłu 13 MP aparat główny raz 2 MP matrycę pomocniczą. Na pokładzie znajdziemy także port microUSB oraz gniazdo słuchawkowe Jack.

Smartfon pracuje pod kontrolą przestarzałego już systemu operacyjnego Android 9.0 Pie. Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 4230 mAh.

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A41 to kompaktowy przedstawiciel z bestsellerowej serii Galaxy A. Zeszłoroczny model wyposażono w ekran Super AMOLED o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Dzięki niewielkim ramkom urządzenie jest dosyć kompaktowe.

Samsung Galaxy A41

Urządzenie zasilane jest procesorem MediaTek Helio P65, który ma do dyspozycji 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Producent nie zapomniał o czytniku kart pamięci microSD oraz 48 MP aparacie głównym. Na pleckach znajdziemy również 8 MP aparat ultraszerokokątny. Galaxy A41 zasilany jest akumulatorem o pojemności 3500 mAh ze wsparciem dla 15 W ładowania.

Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 10 z One UI. Producent przewiduje aktualizację do Androida 11 i One UI 3.1. Warto zwrócić uwagę na 25 MP aparat przedni umieszczony w niewielkim wycięciu w ekranie oraz kilka wersji kolorystycznych, które przypadną do gustu młodszym użytkownikom.

Galaxy A41 posiada kilka funkcji znanych z droższych modeli. Mowa o ekranie Always-on-Display oraz możliwości pracy z więcej, niż jedną aplikacją w tym samym czasie.

Samsung Galaxy S21

Najmniejszy model z rodziny Galaxy S21 posiada ekran o przekątnej 6,2 cala. Oznacza to, że urządzenie posiada dosyć kompaktowe jak na dzisiejsze czasy wymiary.

Samsung Galaxy S21

Samsunga Galaxy S21 wyposażono w procesor Exynos 2100, modem sieci 5G, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Na rynku znajdziemy również konfiguracje oferujące 256 GB przestrzeni dyskowej. Smartfon wyposażono w ekran Dynamic AMOLED 2x o rozdzielczości Full HD+. Całość wspiera 120 Hz częstotliwość odświeżania, która przyda się podczas grania i oglądania filmów.

Galaxy S21 posiada 64 MP teleobiektyw oraz dwa 12 MP aparaty - główny i ultra szerokokątny. Całość potrafi nagrywać wideo w rozdzielczości 8K. Telefon wyposażono w głośniki stereo, ładowanie zwrotne oraz w pełni wodoszczelną obudowę. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką One UI 3.1, a całość zasilana jest z akumulatora o pojemności 4000 mAh. Pamiętaj - w zestawie nie znajdziesz ładowarki.