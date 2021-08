Zrób jeszcze lepsze selfie z nowym vivo V21 5G!

vivo V21 5G jest smartfonem, którego zdecydowanie najmocniejszym elementem jest jego przednia kamera. Postanowiliśmy nieco bardziej dokładnie niż zwykle, przyjrzeć się jej możliwościom.

Spis treści

Rywalizacja na rynku smartfonów jest ogromna, zwłaszcza w segmencie średniaków, dlatego każdy z producentów stara się czymś wyróżnić spośród modeli konkurencji. vivo w modelu V21 5G postawiło na przedni aparat: Super Night Selfie 44MP i musimy przyznać, że solidnie przyłożyło się do tego zadania.

W tym artykule skupiamy się tylko i wyłącznie na parametrach oraz możliwościach przedniego aparatu w najnowszym vivo V21 5G. Jeżeli jesteście zainteresowani ogólnym testem tego smartfona, zachęcamy do zapoznania się z jego recenzją.

Sam aparat został bardzo zgrabnie wpasowany w górną krawędź telefonu i umieszczony w wycięciu ekranu. Oferuje nam rozdzielczość 44 MP, której często nie znajdziemy nawet w głównych aparatach konkurencji. Pozwala nam to na wykonywanie niezwykle dokładnych fotografii, na których jesteśmy w stanie uchwycić każdy detal, w czym dodatkowo pomaga jasna przysłona f/2.0. Tym, czego nie znajdziemy w wielu smartfonach i ich przednich kamerach jest z pewnością możliwość wykorzystania dwukrotnego powiększenia cyfrowego oraz optycznej stabilizacji obrazu. Ta ostatnia funkcja świetnie sprawuje się nie tylko podczas wykonywania zdjęć, ale przede wszystkim w trakcie nagrywania filmów, nawet w jakości 4K.

vivo V21 5G. Fot. Paweł Goryniak

Na papierze wszystko wygląda świetnie, jednak jak przedni aparat vivo V21 5G prezentuje się w rzeczywistości? Krótko mówiąc: rewelacyjnie. Z pewnością zastanawiacie się jak wyglądają zdjęcia z przedniej kamerki vivo V21 5G. Poniżej znajdują się przykładowe fotografie oraz opis możliwości fotograficznych tego smartfona.

Przednia kamera vivo V21 pozwala nam robić zdjęcia o rozmiarze 5480 x 7698 pikseli, co jak na aparat do selfie jest rewelacyjnym wynikiem. Jednak o to, aby tak duże zdjęcia charakteryzowały się także odpowiednią jakością, dba wiele dodatkowych opcji, z których możemy skorzystać.

vivo V21 5G - zdjęcie w trybie automatycznym. Fot. Paweł Goryniak

vivo V21 5G - dodatkowe funkcje przedniego aparatu

Już w podstawowym trybie automatycznym aparat pozwala nam na wybór jednego z wielu dostępnych filtrów oraz efektów oświetlenia portretowego. Ciekawe rezultaty możemy uzyskać korzystając z oświetlenia loop, które tworzy efekt rozmytego tła za naszą sylwetką, a także monochromatycznego tła, które, jak sama nazwa wskazuje, sprawia, że tło zdjęcia staje się czarno-białe.

vivo V21 5G - zdjęcie z efektem monochromatycznego tła. Fot. Paweł Goryniak

Nie zabrakło także wielu dodatkowych efektów dla osób, które lubią wyróżnić się czymś specjalnym i sprawić, aby ich zdjęcia w portalach społecznościowych były wyjątkowe. Wtedy z pomocą przychodzą Naklejki AR, które sprawiają, że na zdjęciach pojawiają się ciekawe elementy i akcesoria. Coraz bardziej popularne stają się także ruchome zdjęcia profilowe oraz relacje na żywo. Jak osiągnąć taki efekt? Korzystając z funkcji Zdjęcie na żywo, która zapisze klatki tuż przed wykonaniem ujęcia, a następnie stworzy na ich podstawie krótki animowany obraz.

Równie ciekawe efekty możemy osiągnąć za pomocą Podwójnej ekspozycji. Jak sama nazwa funkcji wskazuje, służy ona do łączenia ze sobą dwóch ujęć na jednym zdjęciu. vivo V21 umożliwia nam wykorzystanie jednego z dostępnych wzorów, lub wykonanie obydwu fotografii samemu i połączeniu ich w jedno zdjęcie.

vivo V21 5G - możliwości trybu portretowego

Korzystając z przedniego aparatu najczęściej staramy się uchwycić jak najlepsze ujęcie nas samych, lub w otoczeniu przyjaciół. Aby te fotografie były jeszcze ciekawsze i bardziej oryginalne, vivo V21 5G daje nam do dyspozycji tryb Portret.

vivo V21 5G - zdjęcie w trybie Portret. Fot. Paweł Goryniak

Jeżeli wydawało wam się wcześniej, że poprzednio wymienione funkcje oferują nam wiele dodatkowych opcji, to po wejściu w tryb Portretu możecie poczuć się nieco przytłoczeni. Nie ma w tym jednak nic złego. Producent zadbał o to, żebyśmy byli w stanie zrobić zdjęcie, z którego będziemy w pełni zadowoleni.

Zacznijmy jednak od samego początku. Po uruchomieniu tego trybu możemy wybrać jedną z trzech podstawowych opcji: stylu zdjęcia, efektów upiększania twarzy oraz bokeh, czyli rozmazanego tła.

vivo V21 5G - zdjęcie w trybie Portret z efektem bokeh. Fot. Paweł Goryniak

Styl fotografii determinuje ogólne nasycenie barw zdjęcia oraz ilość makijażu, jaki aparat na nas nakłada. Możemy między innymi sprawić, że nasze zdjęcia będą wyglądać jak kadry żywcem wyjęte z filmu kręconego w latach 80..

Najważniejsze jednak będą zapewne liczne możliwości dodawania makijażu oraz upiększania twarzy. W tym aspekcie vivo V21 5G prezentuje się wyjątkowo dobrze.

Aparat pozwala nam na modyfikację układu oraz rozmiaru twarzy, choć oczywiście wszystko mieści się w odpowiednich ramach i nie sprawia, że nagle na zdjęciu zobaczymy zupełnie inną osobę od tej, która je robiła. Możemy także nieco zmodyfikować odcień skóry.

Dzięki dodatkowym funkcjom mamy także możliwość zmiany rozmiaru ust, nosa, szczęki, a nawet czoła, a także dopasowania rozstawu oczu. Przy tak dużej ilości dostępnych opcji, już nigdy nie powinniśmy potrzebować programów do edycji zdjęć, ponieważ wszelkie korekty możemy nanieść zanim jeszcze wykonamy zdjęcie.

vivo zadbało także o to, żeby nasze fotografie nie były zbyt nudne. W trybie portretowym możemy znaleźć wiele szablonów, na których możemy się wzorować i przybrać widoczne na nich pozy. Dopasowane są one do różnych okoliczności, jak np. podróże i sport. Jeżeli chcemy wykonać autoportret znajdziemy wiele póz, które możemy przybrać i sprawić, żeby zdjęcie wyróżniło się spośród innych fotografii naszych znajomych.

vivo V21 5G - pełnia możliwości w ciemnościach

Przedni aparat vivo V21 pokazuje jednak pełnię swoich możliwości w nocy. W wielu przypadkach zdjęcia z naszych nocnych wycieczek albo spotkań mogą się okazać niewyraźne, lub kiepsko doświetlone. Taka sytuacja nie będzie jednak miała miejsca, jeżeli fotografie będziemy robić opisywanym smartfonem.

vivo V21 5G: Dual Selfie Spotlight Fot. Paweł Goryniak

O to, aby nasze ujęcia były odpowiednio jasne możemy zadbać na dwa sposoby: zamienić wyświetlacz w lampę w trybie Aura, lub wykorzystać Reflektor, czyli rozwiązanie Dual Selfie Spotlight. Są to dwie diody LED wbudowane w górną krawędź telefonu. Rozmieszczone są po obu stronach aparatu, zapewniając równomierne doświetlenie kadru. Te funkcje będą oczywiście przydatne także w innych okolicznościach, jednak w nocy pokazują pełnię swoich możliwości.

vivo V21 5G - zdjęcie nocne z trybem oświetlenia Aura. Fot. Paweł Goryniak

O jeszcze lepsze doświetlenie dba technologia ISOCELL Plus 2G. Ta sztuczna inteligencja, stworzona specjalnie do robienia zdjęć portretowych nocą sprawi, że zawsze będziemy w centrum uwagi, a aparat wykona jeszcze lepsze zdjęcia. Dzięki niej będzie w stanie zredukować wszelkie szumy i zadbać o idealny kontrast.

Oczywiście korzystając z trybu Noc w dalszym ciągu mamy dostęp do wszelkich możliwych opcji upiększania, które dostępne są w trybie portretowym. Dzięki temu zdjęcia w ciemności z pewnością zadowolą każdego miłośnika fotografii.

vivo V21 5G - zdjęcie nocne z wykorzystaniem Dual Selfie Spotlight. Fot. Paweł Goryniak

vivo V21 5G - nagrywaj filmy w 4K!

Przednia kamera w vivo V21 5G jest świetna nie tylko w kwestii robienia zdjęć. Umożliwia ona także nagrywanie doskonałej jakości filmów w rozdzielczości FullHD oraz 4K!

Jeżeli decydujemy się na nagrywanie filmu w 720p lub 1080p, do dyspozycji mamy ponownie wszelkie możliwe opcje upiększania, które poznaliśmy już przy okazji tworzenia zdjęć. Kamera umożliwia nam także rejestrowanie filmu w trybie slow motion nawet do 120 klatek na sekundę. W trybie nagrywania 4K te opcje są już zablokowane, jednak sam fakt, że możemy nagrać film przednią kamerą w tak wysokiej rozdzielczości, w pełni to rekompensuje.

O to, aby nasze filmy były wyraźne i abyśmy nie zarejestrowali zbyt dużej ilości drgań i ruchów samego urządzenia dba system optycznej stabilizacji obrazu. vivo w modelu V21 nie tylko zdecydowało się na takie rozwiązanie, ale także na jego ulepszenie, czyli Superstabilizację portretu. W tym trybie kamera wykorzystuje dodatkowe przybliżenie oraz jeszcze bardziej stabilizuje obraz.

Wszystkie te rozwiązania spisują się równie dobrze w nocy. Połączenie tych możliwości z systemem oświetlenia Dual Selfie Spotlight sprawia, że materiały zarejestrowane po zmroku zachowują wysoką jakość i są odpowiednio doświetlone.

Poniżej możecie zobaczyć jak optyczna stabilizacja obrazu spisuje się podczas nagrywania filmów w jakości 4K w dzień:

oraz w nocy:

vivo V21 5G - podsumowanie

vivo V21 posiada jeden z najlepszych przednich aparatów, który znajduje się w smartfonie za całkiem rozsądne pieniądze. Za niecałe dwa tysiące złotych otrzymamy urządzenie z kamerą selfie o rozdzielczości aż 44 MP, optyczną stabilizacją obrazu, rozbudowanymi trybami nocnym i portretowym oraz możliwością nagrywania filmów w jakości 4K!

vivo V21 5G Fot. Paweł Goryniak

Nie zapominajmy, że vivo V21 5G to świetny smartfon, który ma więcej zalet, niż tylko świetny przedni aparat. Dowiecie się o nich z naszej recenzji.