Zrób zakupy bez inflacji z RTV Euro AGD - przegląd najbardziej atrakcyjnych promocji

Inflacja stale rośnie - dotyczy to również sprzętów z zakresu RTV, AGD oraz elektroniki. Sieć sklepów umożliwia zakupy z ekstra rabatem o równowartości inflacji! Sprawdź, co opłaca się kupić podczas promocyjnej akcji w RTV Euro AGD.

Omiń kilkanaście procent inflacji z RTV Euro AGD

RTV Euro AGD udowadnia, że rosnąca inflacja to nie powód do rezygnacji z wymiany sprzętu i wyposażenia się w najnowsze urządzenia. Sieć sklepów przedstawia akcję: Taniej o wysokość inflacji obejmując specjalnym rabatem aż 15 kategorii produktowych, a w tym m.in. telewizory, laptopy, AGD, sprzęt IT, a nawet foto. Wygląda na to, że nadchodzi wyjątkowa okazja do zdobycia upragnionego sprzętu niemal dla każdego. Sprawdźmy, co rzeczywiście opłaca się kupić!

Omiń kilkanaście procent inflacji z RTV Euro AGD - przegląd najbardziej atrakcyjnych promocji

Telewizor Samsung UE65AU7122K DVB-T2/HEVC

Ekran: 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 1x USB

Taniej o 514,64 zł - sprawdź ofertę

Laptop HP Pavilion Aero 13-be0102nw 13,3'' AMD Ryzen 5 5600U - 16GB RAM - 512GB Dysk - Win11

Ekran: 13,3 cala, 1920 x 1200 pikseli

Procesor: AMD Ryzen™ 5 5600U 2,3 - 4,2 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Taniej o 608,24 zł - sprawdź ofertę

Lodówka Beko RCNA366E60ZXBN

Wymiary (wys.x szer.x gł.): 185 x 60 x 67 cm

Pojemność chłodziarki / zamrażarki: 215 l / 109 l

Roczne zużycie energii: 166 kWh = 127,82 zł rocznie

Poziom hałasu: 35 dB

Bezszronowa (No Frost): tak pełny No Frost

Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak

Taniej o 405,44 zł - sprawdź ofertę

Zmywarka Bosch Serie 4 SPV4EMX21E

Wymiary (SxWxG): 44,8 x 81,5 x 55 cm

Pojemność: 10 kpl.

Zużycie prądu (100 cykli): 67 kWh = 51,59 zł

Zużycie wody - cykl: 9,5 litra

Poziom hałasu: 45 dB

System mycia sztućców: szuflada na sztućce

Taniej o 405,44 zł - sprawdź ofertę

Ekspres Siemens EQ.6 plus s700 TE657319RW

Typ ekspresu: automatyczny

Napoje: Americano, Café Cortado, Cappuccino, czarna kawa, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, gorące mleko, kawa z mlekiem, Latte Macchiato, spienione mleko

Ciśnienie: 19 barów

Moc: 1500 W

System spieniający mleko: zintegrowany

Taniej o 623,84 zł - sprawdź ofertę

Tablet graficzny Huion Kamvas Pro 20 2019

Obszar roboczy: 434 x 238 mm

Rozdzielczość: 5080 lpi

Typ podłączenia: USB-C

Taniej o 374,24 zł - sprawdź ofertę

Aby skorzystać z rabatu, wystarczy dodać do koszyka interesujący nas produkt - zniżka naliczy się automatycznie. Specjalna promocja obowiązuje wyłącznie do 14 września do godziny 23:45. Całą ofertę produktów objętych akcją znajdziesz pod tym linkiem.

