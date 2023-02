Zrób ze swojego telefonu najnowszego Galaxy S23! Rozwiązanie jest bardzo proste

Teraz możemy mieć Samsunga Galaxy S23 w kieszeni nawet bez kupowania telefonu. Wystarczy ten jeden trik.

Nowe telefony Samsunga zostały dopiero co zaprezentowane na Galaxy Unpacked 2023. Jednak nie wszyscy od razu rzucą się na te smartfony - niektórzy zainteresowani wolą chwilę poczekać przed kupieniem nowego sprzętu. Jeśli jednak nie możecie się doczekać, aż kolejny flagowiec Samsung zagości w waszej kieszeni lub torebce, już teraz możecie mieć jego namiastkę.

Jeśli nie możecie doczekać się na najnowszy smartfon od koreańskiej firmy, w internecie już teraz dostępne do ściągnięcia są oficjalne tapety - zarówno zwykłe, jak i te live - dla najnowszych telefonów Samsunga. Dzięki tym obrazom będziemy mogli nasz telefon - czy to inny model Samsunga, czy nawet konstrukcję zupełnie innego producenta (możemy nawet pokusić się o mały sabotaż i ustawić taki obraz na iPhonie) - przeobrazić w najnowszy flagowiec koreańskiego giganta.

Przykładowe tapety przygotowane specjalnie dla serii Galaxy S23:

Najnowsze tapety możemy ściągnąć z tej strony. Dostępne są tutaj zarówno zwykłe tapety, które znajdują się na najnowszych urządzeniach od firmy, jak i tapety live. Mamy też do pobrania zestaw pulpitów dla funkcji DeX, które możemy użyć na przykład w naszym Windowsowym komputerze - taki zestaw to prawdziwa gratka dla konesera Samsunga.

W powyższym filmiku możemy zobaczyć przykłady wszystkich tapet Live, które udostępnił Samsung dla swoich nowych telefonów. Aby je ustawić, warto skorzystać z naszego poradnika - są one możliwe do ściągnięcia w formacie MP4 i aby z nich skorzystać jako animowanej tapety, będziemy musieli wykonać kilka ważnych kroków. Po więcej informacji o tym, jak ustawić animowaną tapetę na swoim telefonie, zapraszamy do tego artykułu.