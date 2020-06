Zupełnie nowy iMac, tani iPad oraz iPad mini - wszystkie nowości od Apple

Apple szykuje odświeżone wersje sprzętów, o których nieco zapomniano w ciągu ostatnich kilku lat.

Apple znane jest ze swojego charakterystycznego cyklu wydawniczego. Urządzenia z Cupertino produkowane są dłużej, niż sprzęt konkurencji. Prowadzi to do sytuacji, że najnowszy dostępny iMac posiada obudowę rodem z 2012 roku, a jedyną zmianą na przestrzeni ośmiu lat w kwestii designu to porty USB Typu C z Thunderbolt 3 zamiast Mini DisplayPort z Thunderbolt 2.

iPad Pro 12,9 i iMac Źródło: macrumors.com

Raport DigiTimes donosi, że Apple przypomniało sobie o przestarzałych produktach. Gigant z Cupertino zamierza wprowadzić na rynek w drugiej połowie 2020 roku zupełnie nowego iMac'a, taniego iPad'a z ekranem o przekątnej 10,8 cala oraz iPad'a mini.

Informacje mogą wskazywać, że najnowsze urządzenia pojawią się już za 10 dni na wydarzeniu WWDC 2020, ale jest to mało prawdopodobne. Portal DigitTimes podałby wtedy dokładną datę premiery. Prawdopodobnie nowy sprzęt od Apple pojawi się dopiero jesienią.

W drugiej połowie 2020 roku zobaczymy 10,8 calowego iPad'a, iPad'a mini z ekranem 8,x cala, ale z zupełnie odświeżonym desingem oraz nowego 23 calowego iMac'a.

O wszystkich urządzeniach, które pojawiły się w raporcie DigiTimes wspominał wcześniej Ming Chi-Kuo oraz inne, wiarygodne źródła.

Interesujesz się nowym sprzętem Apple? Sprawdź wszystkie informacje o nadchodzącym iPhonie 12.

Sprawdź, ile kosztuje iPad mini obecnej generacji.