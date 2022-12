Zwariowałem?! Wycinam nową obudowę. Laserem. W swoim salonie  

Kurier dostarczył mi tajemnicze pudełko, a w środku znajdował się Atomstack S10 Pro - laserowy grawer. Chwila, ale przecież ja nie znam się na laserach, czy jest na to jakiś benchmark?

Oczywiście wstęp ten to żart, ale tytuł już nie. Jednak po kolei. Grawerowanie laserowe nie jest żadną nową technologią, jednak wcześniej nie było dostępne dla wszystkich. Przeważnie zlecenia wykonywały duże zakłady, wyposażone w horrendalnie drogie i wielkie maszyny. Dziś sytuacja się zmieniła. Dzięki uprzejmości GeekBuying dostałem możliwość sprawdzenia, jak sprawdzają się dużo tańsze urządzenia, którego możemy użyć w domu bez potrzeby przechodzenia specjalistycznych kursów.

Czy jednak Atomstack S10 Pro to przydane narzędzie, czy tylko “chińska” zabawka?

Zbuduj swój laser

Atomstack S10 Pro przyjechał do mnie w dużym, szarym, kartonowym opakowaniu. Nie umieszczono na nim żadnych informacji czy nawet loga producenta, więc początkowo zastanawiałem się, co to w ogóle przyjechało? Sama wielkość opakowania sugeruje również, że urządzenie przeznaczone jest do samodzielnego montażu. Wszystkie elementy w środku zostały dobrze zabezpieczone na czas transportu. Zostały umieszczone w specjalnie wytłoczonej piance, co skutecznie powinno uchronić je przed uszkodzeniami. To ważne, ponieważ od precyzji tych elementów będzie zależała finalna jakość przedmiotów stworzonych za pomocą Atomstacka. Poza ramą dla grawera do zestawu dołączona jest gruba instrukcja (w kilku językach), 50-watowy zasilacz, kabel USB, dodatkowy ekran dotykowy, przewód HDMI i czytnik kart MicroSD z 4 GB kartą. Na niej producent umieścił dodatkową instrukcję, tabelę ustawień oraz dwa pliki testowe.

Sam montaż nie stwarza większych problemów. Cały proces jest dobrze rozpisany w instrukcji. Dodatkowo na YouTubie możemy znaleźć film przygotowany przez producenta, który prezentuje cały proces. Dlatego już po niecałych 10 minutach urządzenie jest gotowe do pracy.

Złożony Atomstack ma wymiary 658x 561 x 265. Konstrukcja jest dość lekka, waży niecałe 5 kg. Urządzenie spoczywa na trzech metalowych nóżkach wyposażonych w miękkie podkładki, dzięki czemu grawer nie porysuje powierzchni stołu, na którym jest zainstalowany. Za czwartą podporę służy blok sterowania, który posiada liczne otwory wentylacyjne. To do niego podłączamy zasilacz przewód USB czy instalujemy kartę SD. Szkoda, że umieszczenie gniazd dla przewodów nie zostało przesunięte na boczną ściankę obok portu HDMI dla zewnętrznego ekranu. Urządzenie posiada trzy przyciski: włącznik, reset i awaryjny STOP, który całkowicie odcina zasilanie w razie nagłego wypadku.

Atomstack S10 Pro - specyfikacja

Z racji, że nie jesteśmy portalem zajmującym się stricte testami elektronarzędzi, a tym bardziej grawerów laserowych, zamiast rozpisywać się nad parametrami technicznymi, wkleję Wam, drodzy czytelnicy, po prostu specyfikację pochodzącą ze strony producenta.

Model S10 PRO Obszar Roboczy 410x400mm Obiekty Grawerowania Drewno, bambus, tektura, plastik, skóra, płyta PCB, tlenek glinu, metal o nieodblaskowej warstwie galwanizowanej i warstwie lakierowanej, stal nierdzewna 304, szkło, ceramika, bawełna, łupek Obiekty Cięcia Tektura, włóknina, deska drewniana, akryl, cieńsze płyty plastikowe, gąbka Moc Urządzenia 50W Moc Wyjściowa Lasera 10-11W Długość Fali 445 ± 5nm Dokładność Grawerowania 0,01mm Metoda Ogniskowania laser o stałej ogniskowej, bez potrzeby ogniskowania Osłona Ochronna Lasera Chroni oczy użytkownika i nie pozwala zwierzętom domowym dotykać punktu plamki laserowej. Oprogramowanie: LaserGRBL obsługuje systemy Win XP / Win 7 / Win 8 / XP / Win 10 / Win 11; LightBurn: obsługuje systemy Windows/Mac OS/Linux Format Wejściowy NC, BMP, JPG, PNG, DXF itp. Metoda Transmisji Danych połączenie USB Napięcie Wejściowe AC100-240V, 50/60Hz Napięcie Wyjściowe DC 12V, 5A

To, co nas najbardziej w tym momencie interesuje, to zakres pola roboczego (41 x 40 cm), oraz

Tutaj arkusz próbny wycinania na sklejce, również przy różnych ustawieniach parametrów pracy Atomstacka S10 Pro || Fot. D.Kujawski/PCWorld.pl Pierwsze próby grawerowania przy różnych ustawieniach lasera niemal nie skończyły się pożarem || Fot. D.Kujawski ||PCWorld.pl

Moduł lasera można łatwo wymienić || Fot. D.Kujawski/PCWorld.pl

Miejsce pracy jest ważne!

(10W). Pierwszy sugeruje, jak łatwo się można domyślić, jak duże obiekty możemy przygotować testowanym urządzenie. Sama moc lasera osobom niebędącym w temacie pewnie nie za wiele mówi - w tym i mi początkowo - jednak jest kluczowa. To właśnie od niej jest zależny rodzaj materiałów, na których będziemy mogli grawerować, czy grubość, którą będziemy mogli wyciąć. Otrzymany egzemplarzu został wyposażony w wiązkę, co poniekąd wymusiło na mnie zmianę planów wykorzystania urządzenia.

Biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z grawerem laserowym, należy upewnić się, że mamy zapewnione odpowiednie warunku do jego pracy. Przede wszystkim umiejscowić urządzenie na stabilnym blacie roboczym. Choć producent dodaje do zestawu metalową blachę, która ma pełnić funkcję osłony, lepiej nie róbcie tego na stole w salonie. W moim przypadku wykorzystałem odpad po blacie kuchennym (laminatem do dołu), który pozostał po ostatnim remoncie.

Idealnie byłoby mieć również osobne pomieszczenie - warsztat, piwnicę czy garaż, posiadające dobrą wentylację. Ewentualnie zawsze możemy używać urządzenia na dworze. Z racji na pogodę i temperatury za oknem, druga opcja na ten moment raczej odpada. W moim przypadku finalnie wszystkie testy wykonałem w mieszkaniu i mimo otwartego balkonu zapach palonego drewna utrzymywał się po całym procesie jeszcze przez jakiś czas.

Co więcej, w przypadku, gdy bardziej zależy nam na wycinaniu elementów niż na ich grawerowaniu, najlepiej od razu wyposażyć się dodatkowy stół roboczy do ploterów laserowych. Zapewni dodatkową przestrzeń pod ciętym materiałem, niwelując dodatkowe przepalenia, które mogą powstać, gdy korzystamy z dołączonej do zestawu blaszki.

Atomstack, ma również w ofercie specjalne blaty robocze przeznaczone dla swoich laserów.

Sterowanie i oprogramowanie

By wyciąć czy wygrawerować Atomstackiem grafikę, możemy skorzystać z dwóch opcji: podłączenia przewodowego czy skorzystać z wbudowanego czytnika kart SD. Z lasera korzystałem w salonie, padło zatem na wykorzystanie przewodu USB. W sytuacji, gdy korzystamy z Windows, producent domyślnie zaleca korzystanie z darmowego programu LaserGRBL, który został umieszczony na karcie pamięci. Dla użytkowników systemów MAC dołączony został plik instalacyjny dla LightBurn (prawdopodobnie wersja próbna).

Atomstack S10 PRO do komunikacji przez port USB korzysta ze sterownika GRBL, nic więc nie stoi na przeszkodzie, byśmy wykorzystali inne oprogramowanie, obsługujące grawery laserowe. Ja skorzystałem z 30-dniowego okresu próbnego na LightBurna. Program ten pozwala lepiej kontrolować pracę urządzenia oraz ustawienie opcji cięcia i grawerowania w tym samym czasie. Dodatkowo LightBurn jest prostym edytorem grafik wektorowych, więc nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy to w nim przygotowywali nasze projekty.

Nie od razu Kraków… wycięto?!

Jak mówi stare przysłowie: “śpiesz się powoli”. Co prawda do pracy z urządzeniem nie potrzebujemy znać podstaw programowania, czy być specjalistą CNC, jednak jak w każdym takim przypadku, doświadczenie przychodzi dopiero z czasem. Jednak zacznijmy od początku.

Pracę z grawerem laserowym najlepiej zacząć od nauki, by zrozumieć zasady jego działania. Na przykładzie użytego przeze mnie programu wiem, że mam kontrolę nad trzema parametrami pracy urządzenia: prędkością, mocą lasera oraz ilością powtórzeń. Ale jakie parametry ustawić, gdy chcemy grawerować, a jakie, żeby ciąć? Cóż - pozostaje nam to samemu sprawdzić, bądź szukać informacji w internecie. Po kilkunastu próbach udało mi się osiągnąć zadowalające rezultaty na sklejce 3 mm. Chciałem przystąpić do prób na akrylu, ale okazało się że 10-watowy laser radzi sobie tylko z czarnym, nieprzezroczystym. Cóż, plany zrobienia distroplate dla posiadanego chłodzenia wodnego będą musiały jeszcze poczekać na dysku twardym.

Pierwsze udane cięcia

Nie zniechęciłem się jednak. Można wręcz powiedzieć, że korzystanie z lasera stało się moim wieczornym hobby. Co prawda niecodziennie włączałem urządzenie - z powodu problemów związanych z zapachem i koniecznością pracy przy otwartym balkonie ku niezadowoleniu reszty domowników. Jednak nic nie stało na przeszkodzie, aby przygotować dodatkowe projekty, które zostaną wycięte przy następnej okazji. Pierwsze próby były dość proste. Tacka do przechowywania procesorów wykorzystywanych w testach i proste pudełko na to wygrawerowanie logo ulubionej frakcji z gry. Do przygotowania tych projektów wykorzystałem darmowego Inkscape.

Przykład graweru wykonanego na sklejce ||Fot.D.Kujawski/PCWorld.pl Tacka do przechowywania procesorów Intela 12 i 13 Generacji ||Fot. D.Kujawski/PCWorld.pl Pudełko projekt własny... ||Fot.D.Kujawski/PCWorld.pl ... oraz kilka pobranych z Thingiverse || Fot. D.Kujawski/PCworld.pl

Co zrobić w przypadku, jeżeli nie macie żadnego pomysłu? Cóż tutaj z pomocą przychodzi wam Internet i strony takie, jak Thingiverse, GrabCad czy Tinkercad. Znajdziecie na nich nie tylko inspiracje, ale i gotowe projekty.

Na wielu portalach znajdziemy liczne gotowe projekty ||fot. Thingiverse

Wycinam obudowę!

Przejdźmy zatem do tyłowego zadania. Tak, jestem maniakiem komputerowym, wiem o tym - słyszę to od ponad 20 lat. Moje jednostki zawsze były wielkie i dodatkowo od prawie 15 lat posiadam w nich chłodzenie wodne. Jednak to, co mi zwykle przeszkadzało, to kompromisy, na które byłem poniekąd zmuszany przez producentów obudów. To właśnie ten jeden element powodował, że np. nie mogłem umieścić w środku trzech czy czterech wielkich chłodnic przy zachowaniu względnej estetyki układu. Pomysł stworzenia własnej obudowy nie był mi nowy, jednak nigdy nie został zrealizowany z powodów ekonomicznych. Cóż, pełne zaprojektowanie obudowy i zlecenie jej wykonania z metalu nie należy do najtańszych opcji. Dodatkowo w przypadku jakiejś pomyłki zmuszeni jesteśmy raz jeszcze wykonać dany element.

A gdyby zrobić wstępny projekt z dużo tańszego materiału niż blacha aluminiowa? Sama koncepcja nie jest być może zbyt oryginalna i łączy ze sobą dwie wysoko cenione obudowy CaseLabs SMA8 oraz Lian-Li O11 Dynamic.

Tak więc przez ostanie 2 tygodnie projektowałem i wycinałem liczne panele z płyty wiórowej, które przymierzałem do stelażu swojej nowej, wielkiej obudowy. Biorąc pod uwagę, że nie jest to finalna wersja, to i tak jestem miło zaskoczony. Jedynym ograniczeniem okazał się co prawda obszar roboczy, no ale nie każdy wycina elementy większe niż 41 cm, no i przecież to ma być prototyp.

Jak zatem podsumować Atomstacka S10 Pro? Szczerze polubiłem “zabawę” grawerem laserowym. Docenić również muszę łatwość montażu czy sterowania samym urządzeniem. Co do możliwości twórczych samego Atomstacka, to wydaje się, że ograniczeniem jest wyłącznie nasza wyobraźnia. Idealnie sprawdzi się w warsztacie majsterkowiczów czy modelarzy. I choć początkowo brakowało mi możliwości cięcia czy grawerowania na przezroczystej pleksi, to finalnie i tak o tym zapomniałem.